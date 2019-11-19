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"الحسن للكهرباء" تحتفل بالعيد الوطني المجيد

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 05:43 م بتوقيت مسقط

"الحسن للكهرباء" تحتفل بالعيد الوطني المجيد

 

مسقط – الرؤية

احتفلت شركة الحسن للكهرباء بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، بحضور رئيس مجلس الإدارة ومديري الأقسام والموظفين العاملين بالشركة، الذين عبروا عن بالغ فرحهم وسعادتهم بالاحتفال الوطني، متمنين من الله العلي القدير أن ينعم على جلالة السلطان قابوس بن سعيد - حفظه الله ورعاه- بموفور الصحة والعافية والعمر المديد وللشعب العماني الأبي مزيدا من التقدم والازدهار.

وصاحب الاحتفال الذي نظمته الشركة العديد من الفعاليات، وبدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم وتوزيع الحلوى العمانية وإجراء سحوبات للموظفين وتوزيع الهدايا التذكارية. وتزين موقع الحفل بالعلم العماني ليضيف بألوانه مزيدًا من البهجة والسرور.

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