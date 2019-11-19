"المها النفطية" تحتفل مع موظفيها بالعيد الوطني الـ49

مسقط - االرؤية

نظمت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية حفلا بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، وعبّر موظفوها عن فرحتهم بالمناسبة الغالية إلى جانب التقدير والولاء الدائم لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - وحكمته وقيادته لتنمية السلطنة على مدى السنوات الـ49 الماضية.

وحرص الموظفون على ارتداء الأوشحة التي تحمل شعار العيد الوطني وصورة جلالة السلطان المفدى إلى جانب ألوان العلم العماني، وقدّموا التحية والتهنئة للمقام السامي باني عمان متمنين لجلالته دوام الصحة والعافية والعمر المديد، وللشعب العماني مزيدًا من التقدم والرخاء.

وقال المهندس حمد بن سالم المغدري الرئيس التنفيذي للشركة خلال كلمته في الحفل: تحققت للسلطنة خلال 49 عاماً من مسيرة النهضة المباركة إنجازات كبيرة في شتى المجالات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية في ظل القيادة الحكيمة والملهمة من لدن جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - الذي أنجز ما وعد وحقق ما تمنى لهذا الوطن المعطاء، مشيراً إلى أنّ "المها" تعد إحدى كبريات الشركات الريادية ومن المنجزات الوطنية التي ترفد الاقتصاد الوطني والتنمية.

وأكّد المغدري أنّ الشركة ماضية نحو غاياتها المنشودة في دعم مشاريع السلطنة الاقتصادية بالمشتقات البترولية، وفي توفير أجود المنتجات وأفضل الخدمات لكافة العملاء، حاثا كافة الموظفين

إلى بذل مزيد من المثابرة والاجتهاد وصولا إلى مستوى عالٍ من الكفاءة الإنتاجية، داعياً المولى جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - وأن يسبغ عليه من آلائه ونعمائه وأن يحفظه لعمان قائدا ملهما وسلطانا مؤزرا.