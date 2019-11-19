صالة عرض جديدة لمجموعة "موسى عبد الرحمن" في صور

صور – الرؤية

افتتحت مجموعة موسى عبد الرحمن حسن وشركاه صالة عرض مميزة في ولاية صور في إطار سعيها المتواصل لتعزيز وجودها والتزامها الأساسي بتطوير تجربة شراء السيارات لدى عملائها.

وأقيم حفل الافتتاح تحت رعاية سعادة الشيخ جهاد بن عبدالله آل فنة العريمي، بحضور 200 من العملاء وممثلي الشركات المحلية وعدد من المسؤولين الحكوميين وأصحاب الأعمال المحليين وكبار المسؤولين في مجموعة موسى عبدالرحمن حسن وشركاه.

وقال مستنصر لاكدوالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة موسى عبد الرحمن حسن: نفخر بافتتاح معرضنا الرائد في ولاية صور، لنؤكد التزامنا بتوفير أجود الخدمات في محافظة الشرقية. كما أن افتتاح المتجر الرائد والفريد من نوعه يعيد صياغة التجربة التقليدية لعملية شراء السيارات في السلطنة، حيث إنه يقدم تجربة تفاعلية جديدة ومحسنة تتماشى مع حاجات ومتطلبات العملاء في العصر الحالي.

وبذلك تمتلك الشركة ما مجموعه 6 مراكز في السلطنة. وتعكس صالة العرض المميزة مع الخبرة الواسعة للمجموعة إطلالة وذوق عام يواكب الأسلوب العصري مع حفاظه على لمسة من التراث المحلي الأصيل، مما يمنح العملاء إحساسا بالترحيب.

وستوفر صالة العرض تسهيلات خدمة لعملاء جي إم سي وسوزوكي مع وجود مرافق لطلاء هيكل السيارات. وتقدم الشركة خدمة لجميع أنواع السيارات من خلال مركز راحة موسى للخدمات المتعددة. إلى جانب محطات الخدمة، حيث يحتوي المركز على عداد لقطع تصنيع المعدات الأصلية لتلبية استهلاك مركز الخدمة الداخلية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات عملاء البيع المباشر.

وتواصل الشركة تلبية احتياجات العملاء من خلال وكالة SIXT عمان- الشركة الألمانية العالمية المتخصصة في التنقل عن طريق التأجير وإيجار السيارات لفترات طويلة وقصيرة المدى- وستغطي احتياجات التنقل من خلال توفير خيارات التأجير المصممة خصيصًا لكل عميل.