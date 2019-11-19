بالفيديو.. "أمطار المنخفض" تنعش الأجواء في بعض المناطق

الرؤية - خاص

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور رادار الطقس والأقمار الاصطناعية توضح السحب على جبال الحجر مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة والرعدية احيانا على جبال الحجر الغربي والمناطق المجاوره له، وقد شهدت بعض المناطق في مسندم هطول أمطار متفاوتة الغزارة.

وتتأثر أجواء السلطنة حاليا بإخدود من منخفض جوي، يتمركز على شمال ايران اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة المقبل.

وتتزايد التوقعات بهطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحياناً ومصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد وجريان الأودية على محافظة مسندم، ويمتد تدريجيًا ليشمل محافظات البريمي، وشمال الباطنة، وجنوب الباطنة، والظاهرة، والداخلية، ومسقط، وشمال الشرقية، وجنوب الشرقية، والوسطى وظفار، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.