بالفيديو.. أول ظهر لسيارة 2030 في الخليج

الرياض- الوكالات

يكشف معرض الرياض للسيارات كل عام في المملكة العربية السعودية، عن حوالي 1200 سيارة، ولكن هذا العام سيكون مختلف حيث سيتم إسدال الستار عن سيارة 2030.

ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، "تركي آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مقطع فيديو تشويقي يظهر فيه سيارة مغلفة لا مثيل لها، كتب أن السيارة 2030 "صُنعت خصيصاً بمواصفات عالمية ومميزات نادرة فقط لموسم الرياض".

وسيتم تقديم 1200 سيارة في المعرض ما بين سيارات معدلة وأخرى مرهمة للبيع وتوفير نظام التمويل لشراء السيارات وتوفير فعاليات خاصة بفيراري تشمل سباقات خاصة وعروض وتوفير أحدث تقنيات الشركة وتصميمات سياراتها المستقبلية، كما أنه من المقرر تفعيل نظم محاكاة للقيادة على غرار ما يستخدمه سائقو الفورميلا 1 في سياراتهم.