"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن المنخفض الجوي في طقس السلطنة

الرؤية- خاص

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن صور الاقمار الاصطناعية توضح تأثر أجواء السلطنة بإخدود من منخفض جوي، يتمركز على شمال ايران اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة المقبل.

وقالت المديرية العامة للأرصاد الجوي ، إنه من المحتمل أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحياناً ومصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد وجريان الأودية على محافظة مسندم، ويمتد تدريجيًا ليشمل محافظات البريمي، وشمال الباطنة، وجنوب الباطنة، والظاهرة، والداخلية، ومسقط، وشمال الشرقية، وجنوب الشرقية، والوسطى وظفار، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ويكون البحر متوسط الموج على معظم سواحل محافظة مسندم وبحر عمان ويتراوح أقصى ارتفاع له من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، فيما يكون البحر هادئ إلى متوسط الموج على بقية سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له متر ومنصف المتر.

ودعت الهيئة العامة للطيران المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.





