بدء تدفق السحب الماطرة على عدد من المناطق بالسلطنة

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن الصورة الجوية توضح تدفق السحب الماطرة على أجواء محافظة مسندم المصاحبة لأخدود المنخفض الجوي مع نشاط التكونات المحلية على جبال الحجر.

وأضافت بأن الطقس صحو إلى غائم جزئيا على معظم محافظات السلطنة، يتحول إلى غائم على محافظات مسندم والبريمي والظاهرة وشمال الباطنة وعلى جبال الحجر مع فرص لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد.

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 29/ 21 وفي مدينة صلالة 30 / 25 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 31 درجة في ولايتي هيما وثمريت وأدناها 4 درجات في جبل شمس .