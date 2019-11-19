انخفاض في سعر نفط عمان

مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر يناير القادم، اليوم الثلاثاء62.82 دولار أمريكي.
وافادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضا بلغ 97 سنتا، مقارنة بسعر يوم أمس الاثنين، والذي بلغ 63.79 دولار أمريكي .
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 12:49 م بتوقيت مسقط
مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر يناير القادم، اليوم الثلاثاء62.82 دولار أمريكي.
وافادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضا بلغ 97 سنتا، مقارنة بسعر يوم أمس الاثنين، والذي بلغ 63.79 دولار أمريكي .
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