الصين تخطط لتشغيل محطة الفضاء بحلول 2022

ترجمة- رنا عبدالحكيم

كشف تشو جيان بينغ، كبير مصممي برنامج الفضاء الصيني في منتدى عقد بمقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين، أن بكين تخطط لاستكمال بناء محطة فضائية وتشغيلها بحلول عام 2022.

وصُممت محطة الفضاء لتحمل وزن 100 طن واستيعاب ثلاثة رواد فضاء، ويمكن توسيعها إذا لزم الأمر، وفقا لما ذكره تشو.

وقال تشو في منتدى القمة الصيني الرابع لهندسة العوامل البشرية، الذي عقد في جامعة "صن يات صن" هذا الأسبوع بعنوان "الفضاء اللانهائي والتنمية الشاملة للموارد الفضائية واستخدامها" إن الهدف الرئيسي من بناء المحطة الفضائية يتمثل في تمكين الصين من أن تصبح دولة تتقن بشكل مستقل التكنولوجيا لرحلة طويلة المدى في الفضاء القريب من الأرض، ولديها القدرة على إجراء تجارب علمية على المدى الطويل في القريب.

وبحسب تشو، سيتم بناء المحطة الفضائية باعتبارها منصة الصين الرئيسية لأبحاث علوم الفضاء، بهدف إتقان استخدام التقنيات في بناء وتشغيل مرافق فضائية كبيرة، والتقنيات التي تضمن حياة وصحة رواد الفضاء الذين يطيرون في المدار في كثير من الأحيان ، وبناء مختبر الفضاء الوطني.