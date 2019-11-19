الثلاثاء, 19 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
26 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. تكنولوجيا
  4. عرض الخبر

الصين تخطط لتشغيل محطة الفضاء بحلول 2022

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 09:29 ص بتوقيت مسقط

الصين تخطط لتشغيل محطة الفضاء بحلول 2022

 

ترجمة- رنا عبدالحكيم

كشف تشو جيان بينغ، كبير مصممي برنامج الفضاء الصيني في منتدى عقد بمقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين، أن بكين تخطط لاستكمال بناء محطة فضائية وتشغيلها بحلول عام 2022.

وصُممت محطة الفضاء لتحمل وزن 100 طن واستيعاب ثلاثة رواد فضاء، ويمكن توسيعها إذا لزم الأمر، وفقا لما ذكره تشو.

وقال تشو في منتدى القمة الصيني الرابع لهندسة العوامل البشرية، الذي عقد في جامعة "صن يات صن" هذا الأسبوع بعنوان "الفضاء اللانهائي والتنمية الشاملة للموارد الفضائية واستخدامها" إن الهدف الرئيسي من بناء المحطة الفضائية يتمثل في تمكين الصين من أن تصبح دولة تتقن بشكل مستقل التكنولوجيا لرحلة طويلة المدى في الفضاء القريب من الأرض، ولديها القدرة على إجراء تجارب علمية على المدى الطويل في القريب.

وبحسب تشو، سيتم بناء المحطة الفضائية باعتبارها منصة الصين الرئيسية لأبحاث علوم الفضاء، بهدف إتقان استخدام التقنيات في بناء وتشغيل مرافق فضائية كبيرة، والتقنيات التي تضمن حياة وصحة رواد الفضاء الذين يطيرون في المدار في كثير من الأحيان ، وبناء مختبر الفضاء الوطني.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

05 مارس 2017

أبوظبي تخطط لإنجاز تمويل محطة شمسية بـ872 مليون دولار في أبريل

المزيد

02 أبريل 2018

تحطم محطة الفضاء الصينية فوق المحيط الهادي

المزيد

29 نوفمبر 2015

مصر تتوقع إنتاج الكهرباء من أول محطة نووية بحلول 2024

المزيد

21 فبراير 2019

الأولمبي الآسيوي يتابع استعدادات الصين لاستضافة دورة الألعاب 2022

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السفير العماني بإندونيسيا لـ"جاكرتا بوست": السلطنة تسعى لنشر التفاهم والتعايش في أنحاء العالم

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اليوم.. بدء تأثيرات المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

طابع تذكاري بمناسبة العيد الوطني الـ49 المجيد يحتفي بطريق الباطنة السريع

المحليات - أخبار

رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية بالدقم: السلطنة شهدت إنجازات ضخمة حققت للسلطنة سمعة دولية مرموقة

المحليات - أخبار

التربية والتعليم تسترجع الموروث العماني والهوية الوطنية في احتفالها بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد

المحليات - تعليم

"القوى العاملة" تواصل دعم استقرار العمالة الوطنية وتنفيذ برامج التطوير والتأهيل

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أنباء عن مشاركة السعودية والبحرين في "خليجي 24 "

رياضة - دولي

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

"التربية والتعليم" تنفي تعطيل الدراسة

المحليات - تعليم

توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على بعض المناطق

المحليات - أخبار

إجازة العيد الوطني للقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

قانون "مزاولة الطب" يحدد ضوابط إجراء "التحويل الجنسي"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة