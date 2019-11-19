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الولايات تحتفل بالعيد الوطني المجيد وسط فرحة وابتهاج المواطنين بالمناسبة الغالية

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 08:42 ص بتوقيت مسقط

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الولايات - العمانية

أقيمتْ بولايات ومحافظات السلطنة، أمس، احتفالات بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، الذي يوافق الثامن عشر من نوفمبر كل عام، تم خلالها التعبير عن فرحة وابتهاج العمانيين بهذه المناسبة الوطنية.

ففي ولاية وادي المعاول، أقام مكتب سعادة الشيخ محمد بن علي الغفيلي والي وادي المعاول بمحافظة جنوب الباطنة، احتفالية بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، بحضور عدد من المشائخ والمسؤولين. وبهذه المناسبة، أشاد سعادة الوالي بالمنجزات التي تحققت على أرض الوطن وما حظيت به ولاية وادي المعاول من معالم النهضة الحديثة التي أشرق فجرها منذ إطلالة 1970م، مضيفا أنَّ هذه الاحتفالية تأتي تعبيرا عن الفرحة بالأيام النوفمبرية وتجديدا للولاء والعرفان لباني النهضة.

كما احتفلتْ ولاية العامرات تحت رعاية سعادة محمد بن حميد الغابشي والي العامرات، بحضور أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجلس البلدي، وعدد من الرشداء وأعيان الولاية في احتفال نظَّمه مكتب والي العامرات، بمقر مكتب الوالي، وتضمن مشاركة فرقة الفنون الشعبية التي قدمت وصلات من فن الرزحة والعازي وقصائد شعرية وأوبريت بعنوان "من أجلك يا وطني"، وقصيدة شعرية بعنوان "سيرة وطن" و"نشيد عمان المجد".

وأكَّد سعادة الوالي أنَّ السلطنة من أقصاها إلى أقصاها تحتفل وقد تحققت لها منجزات كبيرة جعلت لعمان مكانة رفيعة بين الدول بفضل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان قابوس المعظم -حفظه الله ورعاه- الذي هيَّأ للسلطنة ولأهلها الوجه الجميل لكي يعيش المواطن العماني أينما وجد حياة تتميز بالحداثة والعطاء الدؤوب وهو ينعم بوافر الأمن والأمان.

وأقام سعادة الشيخ علي بن منصور البوسعيدي والي بهلاء، حفل استقبال في القاعة المتعددة الأغراض بمكتب والي بهلاء؛ ابتهاجا بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد للنهضة المباركة، بحضور الشيوخ والرشداء والأعيان والمسؤولين والمواطنين. وتخلل حفل الاستقبال تبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية مع الحضور، كما تخلل الحفل إلقاء القصائد الشعرية والكلمات الوطنية ابتهاجا بالعيد الوطني.

وفي ولاية إزكي بمحافظة الداخلية، أقام سعادة الشيخ محمد بن عبدالله البوسعيدي والي إزكي، أمس، حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني المجيد لعدد من المسؤولين وأعضاء مجلس الشورى والمجلس البلدي بالولاية وشيوخ وأعيان الولاية. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ والي إزكي: يُسعدنا ويُشرفنا باسمنا وباسم أهالي وأبناء ولاية إزكي أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لمولانا جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- بمناسبة العيد الوطني المجيد، رافعين أكفَّ الضراعة والدعاء إلى المولى -عزَّ وجل- أن يمُن على جلالته بالصحة والعافية ويحفظه من كل سوء. وأضاف سعادته أن ولاية إزكي تعيش كغيرها من ولايات السلطنة فرحة العيد الوطني المجيد التي جسدها أبناء الولاية من خلال إقامة الاحتفالات المختلفة، مشيراً إلى أن ولاية إزكي حظيت في هذا العهد الزاهر بنصيب وافر من الخدمات التنموية والنهضة الشاملة في شتى المجالات.

وأقام مكتب والي لوى بمحافظة شمال الباطنة حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، وقد استقبل سعادة الشيخ حمد بن خليفة العبري والي لوى جموع المهنئين بهذه المناسبة الوطنية المجيدة؛ حيث اشتمل حفل الاستقبال على فقرات متنوعة من الفنون العمانية التقليدية وقصائد شعرية في حب الوطن والقائد.

وفي ولاية الخابورة، أقام سعادة الشيخ سليمان بن سالم المحروقي والي الخابورة، حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد. وأقام سعادة الشيخ الدكتور سيف بن محمد الغيثي والي ولاية وادي بني خالد حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد.. حضر المناسبة عددٌ من المسؤولين والشيوخ والأعيان وجمع من المواطنين.

وفي ولاية السيب بمحافظة مسقط، أقام مكتب والي السيب، أمس، حفلَ استقبال بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، وذلك بحضور سعادة الشيخ إبراهيم بن يحيى الرواحي والي السيب. وقدم المهنئون من أصحاب السعادة والمسؤولين وشيوخ وأعيان الولاية أسمي آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، داعين المولى -عزَّ وجل- أن يحفظ جلالته ويلبسه ثوب الصحة والعافية والعمر المديد.

واستقبل سعادة الشيخ سلطان بن علي النعيمي والي جعلان بني بو حسن بمحافظة جنوب الشرقية، جموع المهنئين بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، وذلك بمكتب والي جعلان بني بوحسن. وأعرب سعادة الشيخ والي جعلان بني بوحسن عن اعتزازه بهذه المناسبة الوطنية.. قائلا: نعيش معاً حالة استثنائية رائعة عبر هذا المشهد الوطني الذي يجسد مسار النهضة العمانية منذ اطلالتها وإلى يومنا هذا بكافة مجالاتها المتعددة والمتنوعة.

وقد رفع المواطنون أسمى آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بهذه المناسبة، سائلين المولى -جلَّت قدرته- أن يلبس جلالته ثوب الصحة والعافية ويعيد هذه المناسبة على جلالته والشعب العماني باليمن والخير والبركات.

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