"البرواني القابضة" تكرم الموظفين المجيدين احتفالا بالعيد الوطني الـ49

مسقط – الرؤية

نظمت مجموعة محمد البرواني القابضة أمس، احتفالا بمناسبة العيد الوطني الـ49 المجيد في قاعة المرجان بالعذيبة، حضره الموظفون والمسؤولون من مختلف شركات المجموعة، وتضمن الحفل عرضًا مسرحيًّا طلابيًّا قدّمه طلاب وطالبات مدرسة التفوُّق للتعليم الأساسي، إضافة إلى عروض فنّ العازي والرزحة من أداء فرقة شعبية عمانية.

واستُهلّ برنامج الحفل بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم، وألقى سعيد بن صالح الجابري، المدير التنفيذي لعمليات المجموعة، كلمة رحّب فيها بالحضور وسلّط الضوء على فضيلة حبّ الوطن وصون مكتسباته وتقدير المنجزات التي تحققت في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه. وكرمت شريفة الحارثية، نائب رئيس مجلس الإدارة الموظفين الذين أكملوا عشرين عامًا في العمل، وكذلك الفائزين بجائزة رئيس مجلس الإدارة للإجادة في نسختها الثالثة على التوالي. كما كرمت الحارثية الموظفتين المخترعتين تسنيم الداوودية وسلمى السديرية الفائزتين بالميدالية الذهبية في ألمانيا عن مشروعهما "الزيت المستخدم في سوائل الحفر والمستخرج من نواة التمر".

وقالت الحارثية: إنه لمن دواعي سرورنا وفخرنا أن نحتفل بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد بشعور كبير بالشكر والامتنان لباني نهضتنا وقائد مسيرتنا. وإذ نجتمع كأسرة واحدة ننتهز هذه الفرصة لنرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-، ونبتهل إلى المولى عزّ وجلّ بأن يسبغ عليه لباس الصحة والعافية والعمر المديد وأن يحفظه قائدًا وموجهًا لبلدنا الغالي عُمان.