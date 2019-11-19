مسابقات وجوائز في احتفال "صحار الدولي" بالعيد الوطني المجيد

مسقط – الرؤية

احتفل صحار الدولي بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد في مكتبه الرئيسي بمجمع السيف في شاطئ القرم، بحضور موظفي البنك، في إطار اعتزازه وفخره بالقيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- وبرؤيته الثاقبة في مسيرة التنمية الشاملة للبلاد.

وتضمنت الاحتفالية عددا من الفعاليات والأنشطة الوطنية والثقافية التي تعكس إرث السلطنة العريق، إلى جانب فعاليات خصصت للأطفال وفقرة للشعر. وتم تصميم برنامج الاحتفال ليتمكن كافة الموظفين من المشاركة والإسهام في مختلف الفعاليات، حيث كان الحدث بمثابة كرنفال تقليدي.

وقال أحمد المسلمي: يمثل العيد الوطني المجيد مناسبة هامة ولحظة خاصة لدى الجميع للتعبير عن الفخر والاعتزاز إزاء مختلف الإنجازات العديدة التي حققتها البلاد على صعيد كافة المجالات والقطاعات على مدى العقود الماضية. ونيابة عن صحار الدولي، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-. ونعتز برؤية صاحب الجلالة وقيادته الحكيمة التي أسهمت في تحقيق التطور ومواكبة العصر بشكل متوازن مع الحفاظ على ثقافتنا وتقاليدنا الأصيلة، وقد استطاعت السلطنة أن تحتل مكانة بارزة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبصفتنا مؤسسة حديثة تحرص على خدمة المجتمعات المختلفة في البلاد وتساعدهم في تحقيق الفوز، ونجدد عهدنا بمواصلة التزامنا وجهودنا من أجل تقدم ونمو البلاد وإضفاء المزيد من القيمة تجاه المجتمعات.

وأضاف المسلمي: أقدم التهاني لجميع المواطنين العمانيين والمقيمين في السلطنة سائلين المولى عزّ وجلّ أن ينعم على بلادنا الغالية بمزيد من التَّقدم والرخاء. ونفخر بأن نكون جزءًا من هذه المُناسبة الهامة في كافة فروعنا ومكاتبنا بمشاركة زبائننا هذه الأجواء الاحتفالية المميزة."

وإلى جانب احتفالات البنك في مقره الرئيسي، كان صحار الدولي راعيا حصريا لـ "عمان ران 49"- سباق ماراثون، بمشاركة 49 مشاركًا عبر مسار بطول 49 كيلومترا يرسم خارطة السلطنة. وأطلق البنك مسابقة عبر صفحاته بوسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان (#فخر_الفوز) لمشاركة احتفالاته مع الزبائن الذين لم يتمكنوا من المشاركة شخصياً في الاحتفالات التي أقامها البنك، وتضمنت المسابقة 5 أسئلة تركز على شخصيات عُمانية بارزة أسهمت بإنجازاتها المشرفة في رفع علم البلاد عاليًا، وسيحصل الفائزون في المسابقة على إجمالي جوائز نقدية بقيمة 1000 ريال عماني.