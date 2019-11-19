"الغالبي العالمية للهندسة والمقاولات" تحتفل بالعيد الوطني الـ 49



مسقط – الرؤية

احتفلت مجموعة الغالبي العالمية للهندسة والمقاولات بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد في المقر الرئيسي للمجموعة بمسقط. وحضر الحفل الشيخ علي بن سليم الجنيبي رئيس مجلس إدارة مجموعة الغالبي العالمية والدكتور سالم بن سليم الجنيبي نائب رئيس مجلس الإدارة وعدد من مُمثلي الإدارة التنفيذية، وتضمن الاحتفال عددا من الفقرات الفنية والقصائد الوطنية التي تتغنى بأمجاد عمان وبحب القائد.

وألقى الشيخ علي بن سليم الجنيبي كلمة قال فيها: نجدد العهد والولاء للوطن وللسلطان، على أن نصون الوطن ومكتسباته وأن نقدم فكرنا وجهدنا من أجل رفعة اسم عمان. وجميعنا أمام مسؤولية وطنية لأداء مهامنا بكل الإخلاص والتفاني.

كما ألقى الدكتور سالم الجنيبي كلمة بهذه المناسبة وقال فيها: نرفع أرق التهاني للمقام السامي مولانا جلالة السلطان قابوس المعظم ونهنئ أبناء عمان بما تحقق من منجزات في 49 عاما، ونجدد العهد بالمشاركة الفاعلة في بناء عمان حسب ما ترسمه رؤية الحكومة الرشيدة من أجل تحقيق التقدم والازدهار في مختلف قطاعات التنمية.

