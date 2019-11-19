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موظفو "حيا للمياه" يرددون الأهازيج الشعبية ابتهاجا بالعيد الوطني

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 08:38 ص بتوقيت مسقط

موظفو "حيا للمياه" يرددون الأهازيج الشعبية ابتهاجا بالعيد الوطني

مسقط – الرؤية

شارك منتسبو "حيا للمياه" في حفل بهيج بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد نظمته الشركة أمام بيت حيا بحضور المهندس حسين بن حسن عبدالحسين الرئيس التنفيذي لحيا للمياه وفريق الإدارة التنفيذية وموظفي حيا للمياه من مختلف المواقع.

واشتملت الفعالية على فقرات متنوعة، ومنها مشاركات قدمها الموظفون، إلى جانب الأهازيج الشعبية التي عبر من خلالها الموظفون عن مشاعر الحب والعرفان لمؤسس الدولة العصرية جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم خلال 49 عامًا. وقدمت الفنانة أمينة عبد الرسول كلمة تحفيزية استقتها من خلال تجربتها العملية التي بدأت في منتصف السبعينيات من القرن الماضي، وحثت الموظفين على تحويل تحدياتهم في حياتهم العملية أو الخاصة إلى فرص.

وبدأ الاحتفال بالسلام السلطاني، وتلا ذلك كلمة ألقاها المهندس حسين بن حسن عبدالحسين الرئيس التنفيذي لحيا للمياه هنأ فيها الجميع بهذه المناسبة واستعرض العديد من الإنجازات التي تحققت خلال سنوات النهضة المباركة  تحت راية القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله-.

وقال الرئيس التنفيذي في كلمته إن عمان دولة عطاء وإنجاز في كافة القطاعات، ولنا الفخر جميعًا أننا جزءٌ من تلك الإنجازات في قطاع وجَدَ الاهتمام السامي منذ بداية عصر النهضة المباركة، حيث وعد جلالته شعبه بمشاريع للصرف الصحي في المدن العمانية وذلك في الخطاب السامي لجلالة السلطان المعظم بعد 16 يومًا فقط بعد توليه مقاليد الحكم، حيث ألقى جلالته خطابًا عبر الإذاعة العمانية في التاسع من أغسطس 1970 قال فيه: في نيتنا أن تقوم السلطنة بمشاريع الطرق والماء والمجاري، وبهذا نضمن لأولئك الذين يتطلب أن يسكنون هناك أن يجدوا بيوتًا أفضل في الحال. وتطرق جلالته -حفظه الله ورعاه- لمنظومة الصرف الصحي في ذات الخطاب الذي أعلن فيه عن تغيير اسم البلاد من سلطنة مسقط وعُمان إلى سلطنة عُمان والذي يحمل دلالات على أهمية القطاع الذي نتشرف بالعمل على تشغيله وإدارته وتطويره.

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