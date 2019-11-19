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315 ألف ريال جوائز من بنك مسقط لزبائن "أصالة" و"الجوهر"

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 08:37 ص بتوقيت مسقط

315 ألف ريال جوائز من بنك مسقط لزبائن "أصالة" و"الجوهر"

صور – الرؤية
أجرى بنك مسقط السحب الشهري على الجوائز المخصصة لزبائن الأعمال المصرفية المميزة (أصالة والجوهر) في حصن السنيسلة بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، ضمن جوائز برنامج "المزيونة للادخار"، وذلك بحضور مجموعة من زبائن الأعمال المصرفية المميزة وعدد من مسؤولي البنك.
وشارك عدد من الزبائن في إجراء السحب الشهري على 10 جوائز لزبائن أصالة في كافة محافظات السلطنة وقيمة كل جائزة  20 ألف ريال عماني، كما تم السحب على 10 جوائز أخرى لزبائن الجوهر قيمة كل جائزة 10 آلاف ريال عماني. وبهدف توزيع جوائز "المزيونة" على أكبر شريحة من فئات المجتمع بمختلف محافظات السلطنة، أجرى البنك السحب الشهري أثناء الحفل لزبائن محافظة جنوب الشرقية وابتسم الحظ لـ 15 فائزا حصل كل منهم على جائزة قيمتها 1000 ريال عماني، وبذلك يكون مجموع الجوائز التي قدمها بنك مسقط وصل إلى 315 ألف ريال عُماني.
وقال عبدالناصر الرئيسي، نائب المدير العام للأعمال المصرفية المميزة: يواصل بنك مسقط تنظيم اللقاءات مع زبائن البنك في مختلف محافظات السلطنة وإجراء السحوبات الشهرية على الجوائز المخصصة لزبائن البنك من الأعمال المصرفية المميزة، ونقدم الشكر والتقدير إلى كافة زبائننا في محافظة جنوب الشرقية على الحضور والمشاركة في إجراء السحوبات الخاصة ببرنامج "المزيونة" للادخار، مؤكدا أن مثل هذه اللقاءات تشكل فرصة لتبادل الآراء والمقترحات مع زبائننا بهدف تطوير أعمالنا المصرفية والحرص على طرح الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات الزبائن في كافة محافظات السلطنة، مشيرا إلى أنَّ برنامج "المزيونة" للادخار من البرامج الناجحة التي تساهم في تعزيز مفهوم الادخار والتوفير كما يساهم في تحقيق أحلام الزبائن من خلال الجوائز المالية التي يتم توزيعها طوال العام.

 

 

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