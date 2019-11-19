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اليوم.. بدء تأثيرات المنخفض الجوي في طقس السلطنة

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 08:15 ص بتوقيت مسقط

اليوم.. بدء تأثيرات المنخفض الجوي في طقس السلطنة
مسقط - الرؤية / تبدأ اليوم الثلاثاء، التأثيرات المباشرة للمنخفض الجوي في أجواء السلطنة، والذي سيستمر حتى يوم الجمعة القادم. وقالت المديرية العامة للأرصاد الجوية ، إن المنخفض يتمركز جنوب شمال إيران، وإنه من المحتمل أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحياناً ومصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد على محافظة مسندم من مساء اليوم الثلاثاء ويمتد تدريجيًا على محافظات البريمي، وشمال الباطنة، وجنوب الباطنة، والظاهرة، والداخلية، ومسقط، وشمال الشرقية، وجنوب الشرقية، ومن المحتمل أن يصاحب الحالة انخفاض نسبي في درجات الحرارة. ويكون البحر متوسط الموج على معظم سواحل السلطنة ويتراوح أقصى ارتفاع له من متر ونصف المتر إلى مترين. ودعت الهيئة العامة للطيران المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.

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