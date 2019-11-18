جامعة السلطان قابوس الأولى على الشرق الأوسط بمسابقة "مهندسي النفط"

مسقط - الرؤية

فاز فريق من طلبة جامعة السلطان قابوس بالمركز الأول في مسابقة الجامعات لمجتمع مهندسي النفط والمصاحبة لمعرض ومؤتمر أبوظبي للبترول 2019 في جامعة خليفة، وقد شاركت في هذه المسابقة 19 جامعة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتطلبت المسابقة تقديم عرض عن فرص التنمية المشتركة بين قطاع النفط والغاز والطاقة المتجددة وتم عرض ثلاث استراتيجيات متعلقة بهذا المجال وعلى الفريق أن يختار أفضل استراتيجية من الناحية البيئية والسياسية والاقتصادية؛ إذ عرض فريق جامعة السلطان قابوس نماذج حول مشاريع الطاقة المتجددة التابعة لشركات النفط العمانية.

وسعت المسابقة إلى تقييم وتحليل استثمارات واستراتيجيات شركات النفط والغاز للطاقات المتجددة واختيار أفضل استراتيجية متوازنة متبعة من ناحية الربح والتطور التكنولوجي.

وضم فريق الجامعة كل من إيمان بنت طه الموسوية وزهير بن أحمد العزري وعبدالعزيز بن أحمد الرواس من كلية الهندسة وشهد بنت صالح المحروقية من كلية العلوم في الجامعة، بإشراف الأستاذ الدكتور راشد بن سالم المعمري أستاذ بقسم هندسة النفط والكيمياء بكلية الهندسة في جامعة السلطان قابوس.