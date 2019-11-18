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"عمان من أجل السلام" تنطلق من بدبد وتستهدف الوصول إلى الكويت

الإثنين 18 نوفمبر 2019 08:36 م بتوقيت مسقط

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بدبد- العمانية

انطلقت أمس رحلة "عُمان من أجل السلام" للرحالين نصيب بن جمعة الفارسي وعمار بن حمد القاسمي بدراجتيهما الهوائيتين من مقر نادي فنجاء الرياضي التي بدأت من ولاية بدبد وتمر على ولايات جنوب وشمال الباطنة والبريمي مرورا بدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وانتهاء بدولة الكويت.

وقال سعادة الشيخ الدكتور حمود بن علي المرشودي والي بدبد راعي حفل الانطلاق "إنّ هذه الرحلة مفخرة لنادي فنجاء بشكل خاص ولولاية بدبد بشكل عام مبينا أنّ للرحلة أهدافا ثقافية وسياحية والتعريف بدور السلطنة الريادي من عمر النهضة المباركة".

وقال محمد بن ربيع الهشامي من منظمي الرحلة إنّ هذه الرحلة تأتي تزامنا مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد ومشاركة من نادي فنجاء للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية، مشيرا إلى أنّ الرحلة سوف تمر بعدد من ولايات جنوب وشمال الباطنة والبريمي مرورا بدولة الإمارات العربية المتحدة بنادي العين ونادي بني ياس ومن ثم المرور بالمملكة العربية السعودية بنادي الإحساء على أن تنتهي بدولة الكويت بنادي الكويت للدراجات الهوائية.

وبيّن الهشامي أنّ المخطط للرحلة ستستغرق 23 يوما وسوف يقطع الرحالان أكثر من 1800 كيلو متر على أن يعودا إلى السلطنة في 9 من ديسمبر المقبل، موضحا أنّ الرحلة تهدف إلى التعريف بثقافة وسياحة السلطنة والالتقاء بممارسي هواية الدراجات الهوائية في دول الخليج العربية.

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