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وزير "التنمية" يرعى تخريج الدفعة الخامسة عشر بجامعة ظفار.. الخميس

الإثنين 18 نوفمبر 2019 08:33 م بتوقيت مسقط

وزير "التنمية" يرعى تخريج الدفعة الخامسة عشر بجامعة ظفار.. الخميس

 

صلالة- الرؤية

يرعى معالي الشيخ محمد بن سعيّد بن سيف الكلباني وزير التنمية الاجتماعية احتفال جامعة ظفار يوم الخميس بتخريج الدفعة الخامسة عشر للعام الأكاديمي 2018- 2019، والذي يتزامن مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد.

ويبلغ عدد الخريجين 1267 خريجا وخريجة في كافة التخصصات لمستوي الدراسات العليا والبكالوريوس والدبلوم، في إطار جهود الجامعة لتخريج كوادر وطنية تسهم في عملية التنمية ودفع مسيرة النهضة المباركة وخدمة الوطن الغالي.

وأكد الدكتور طارق الحصري عميد القبول والتسجيل رئيس لجنة حفل التخرج أن الجامعة  أكملت كافة الاستعدادات اللازمة لنجاح الحفل، مشيرا إلى أن الخريجين اكتسبوا خلال فترة دراستهم  مختلف العلوم النظرية والتدريبية للاستعداد للالتحاق بسوق العمل، كما حرصت الجامعة على جودة بحوث التخرج.

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