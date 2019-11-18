"ديم" تحتفل بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد

مسقط - الرؤية

احتفلتْ الهيئة العامَّة للمياه "ديم" بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد؛ وذلك بديوان عام الهيئة بالغبرة الجنوبية، وبحضور سعادة محمد بن عبدالله المحروقي رئيس الهيئة العامة للمياه وموظفي الهيئة، كما احتفلت مكاتب الهيئة في المحافظات بهذه المناسبة.

وبدأ الحفل بالسلام السلطاني، تبعه تلاوة من الذكر الحكيم الشيخ يحيى القنوبي، ودعاء لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه. وبعد ذلك كلمة الهيئة التي قدَّمها سعادة محمد بن عبدالله المحروقي رئيس الهيئة العامة للمياه؛ أعرب فيها عن سعادته وابتهاجه بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، وما تحقق من إنجازات تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -أيده الله. وهنأ المحروقي موظفي "ديم" بهذه المناسبة الغالية، وما يشهدونه من ارتقاء وازدهار على شتى الأصعدة، كما شكرهم على الجهد المبذول والعمل الدائب المستمر في سبيل القيام بالمهام المنوطة بالهيئة، داعيا إياهم لمواصلة الجهد والعطاء بما يحقق التنمية والازدهار بهذا الوطن الغالي والسعي الدؤوب نحو تحقيق رؤية "ديم" الرامية للحرص على توفير المياه الصالحة للشرب بجودة عالية وبصفة مستدامة لكافة المقيمين على أرض السلطنة.