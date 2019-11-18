الإسحاقي: ولاية عبري تنال نصيبا وافرا من التنمية الشاملة منذ فجر النهضة المباركة

عبري- ناصر العبري

رفع سعادة الشيخ الدكتور خلف بن سالم الإسحاقي والي عبري أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، مبتهلا إلى الله -جلت قدرته- أن يحفظ لعُمان وشعبها صاحب الجلالة- أمد الله في عمره- وأن يديم على جلالته الصحة والعافية.

وقال الإسحاقي بهذه المناسبة إن مظاهر الفرح تعم كل أرجاء الوطن احتفاء بذكرى الثامن عشر من نوفمبر المجيد الغالية على قلوب العمانيين. وتطرَّق سعادة الشيخ إلى ما تحقق من تنمية شاملة في جميع المجالات الخدمية ونعمة الأمن والأمان التي تعيشها عمان منذ تولى جلالته مقاليد الحكم، مشيرا إلى أن أبناء ولاية عبري يجددون العهد والولاء لجلالة السلطان المعظم، داعيًا المولى -عز وجل- أن يُديم على عُمان هذه النعمة، وأن يحفظ جلالته، ويُمتعه كامل الصحة والعافية والعمر المديد؛ ليظل على الدوام ذخرا وفخرا لعُمان وشعبها الوفي الذي أصبح بفضل هذا القائد الملهم وحكمته المعهودة يحظى باحترام وتقدير كافة شعوب العالم، بفضل مد جسور المحبة والصداقة معها.

وأضاف سعادة الشيخ خلف بن سالم الاسحاقي والي عبري ان الإنجازات التي تشهدها ولاية عبري في العهد الميمون، واكبت كل أنواع التنمية وأخذت نصيبا وافرا؛ حيث انتشرت مظلة التعليم في المدينة والقرى والسهل والجبل، وشقت لها الطرق الحديثة، وشيدت لها المباني الحديثة وزودت بكافة الأجهزة المتطورة والحمد لله. وأضاف أنه في مجال الطرق، نالت ولاية عبري نصيبا وافرا من الطرق الحديثة التي صممت على أحدث المعايير في الامن والسلامة والإنارة؛ ، حيث تم الانتهاء من افتتاح بعض المراحل من طريق عبري ينقل المرحلة الثانية ابتداءً من قرية العارض بولاية عبري وانتهاءً بمفترق طريق قرية البويردة بولاية ينقل المتجه إلى مركز ولاية ينقل ومنه إلى ولاية صحار كما إنَّ طريق ربع الخالي الذي يربط السلطنة بالمملكة العربية السعودية سيُسهل- عند افتتاحه- على الحجاج والمعتمرين الوصول إلى أداء مناسك الحج والعمرة من مختلف أنحاء السلطنة، وهذه نقلة نوعية كبيرة في مجال الطرق. وزاد قائلا إنه تم البدء بربط المحافظة بشبكة التحلية من محطة تحلية صحار إلى محافظة الظاهرة، وتصل القيمة الإجمالية للمشروع 200 مليون ريال عماني، وبطول خطوط نقل مياه رئيسية 222 كيلومترا، و9 خزانات خرسانية بسعة تخزينية إجمالية (451.000 م3) في كل من صحار ومحضة وعبري وضنك و4 محطات ضخ بطاقة قصوى (144.000 م3/‏‏ اليوم) والهدف من تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي والحيوي لمحافظة الظاهرة الى تحقيق الأمن المائي للمحافظة.

وقال سعادة الشيخ والي عبري إنَّ الخدمات الصحية بالولاية مُتقدمة؛ حيث يوجد مستشفى عبري المرجعي الذي يخدم كل محافظة الظاهرة، وبه عدد كبير من التخصصات والكوادر الطبية المتخصصة والطاقم التمريضي وزود بأحدث الاجهزة والتقنيات الحديثة، كما تنتشر أيضا المراكز والمجمعات الصحية الأخرى في كافة القرى التابعة للولاية.