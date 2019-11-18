وزير الخدمة المدنية: 18 نوفمبر المجيد تجسيد لمعاني الحب والولاء لهذا الوطن

مسقط- العمانية

رفع معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون، وزير الخدمة المدنية، أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد. سائلاً المولى جلت قدرته أن يحفظ جلالته ويمده بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد.

وقال معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون، وزير الخدمة المدنية، إنّ ذكرى الثامن عشر من نوفمبر المجيد لها الأثر البالغ في قلب كل عماني فهي مناسبة وطنية غالية تُجسّد معاني الحُب والولاء الذي يكنّه أبناء هذا الوطن الغالي لباني النهضة المباركة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- أيده الله- وأبقاه وهي مناسبة نستذكر من خلالها نعم وفضل الله سبحانه وتعالى التي تحققت على أرض عمان وأن منَّ عليها بقائد حكيم كرّس حياته خدمة لهذه البلاد الطيبة وبفضل حكمته وقيادته السديدة أصبحت السلطنة قبلة لالتقاء جميع الأطراف ومحط ثقة المجتمع الدولي وأن حكمة ومكانة جلالة السلطان- أعزّه الله- أضافت لمكانة السلطنة وتاريخها العريق بعداً ومكانة متفردة بين الأمم.

وأكّد معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون أن هذه المناسبة لها مكانة عزيزة في قلوبنا جميعًا وتجدد الهمة لنشمّر عن سواعد الجد والعزيمة للاستمرار في بناء هذا الوطن العزيز والحفاظ على منجزاته.. مشيرًا الى أنّ السلطنة ولله الحمد والمنة في ظل قيادة جلالته أعزه الله خطت خطوات ثابتة نحو التطوير المستمر في حققت التنمية الشاملة الذي جعل من عمان دولة عصرية.

وجدّد معاليه في ختام تصريحه العهد والولاء لباني هذا العهد الزاهر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- مبتهلاً إلى المولى جلّت قدرته أن يحفظ جلالته لعمان وشعبها الوفي وأن يجعله سندًا وذخرًا لكل ما من شأنه الارتقاء بهذا الوطن العزيز انه سميع مجيب.