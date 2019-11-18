241 مؤسسة في افتتاح "إبداعات عمانية 7".. اليوم

مسقط - الرؤية

تنطلقُ، اليوم، فعاليات معرض منتجات رواد الأعمال "إبداعات عمانية 7"، تحت رعاية معالي الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية؛ وذلك بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

ويستمرُّ المعرض لخمسة أيام حتى 23 نوفمبر، بمشاركة 241 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من 9 قطاعات حيوية؛ هي: قطاع النفط والغاز، وقطاع الإنتاج الغذائي، وقطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع المشاريع السياحة، وقطاع الصناعات الابتكارية والطاقة المتجددة، وقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الذكية، ومشاريع الأناقة والجمال، ومشاريع المنتجات الحرفية المبتكرة، ومشاريع الطلابية المبتكرة، والابتكار العلمي وجمعيات المرأة العمانية.

ويهدفُ المعرض -الذي تنظمه الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" سنويا، بالتعاون مع 15 جهة داعمة- إلى إبراز المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة والحرفية، وتعزيز مبيعات المؤسسات الصغيرة والمتوسط، وتكوين الشراكات بين المؤسسات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى المجتمع.