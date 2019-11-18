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"الغرفة" تحتفل بالعيد الوطني المجيد بتأكيد أهمية دور القطاع الخاص في التنمية

الإثنين 18 نوفمبر 2019 07:32 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

نظَّمتْ غرفة تجارة وصناعة عمان، أمس، بمقرها الرئيسي، احتفالا بمناسبة العيد الوطني 49 المجيد؛ برعاية سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس الإدارة، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للغرفة والجهاز التنفيذي.. وتضمَّن الحفل عددا من الفقرات الاحتفالية قدمها مجموعة من طلاب وطالبات المدارس، وفرق الفنون الشعبية.

وقال رضا بن جمعة آل صالح عضو مجلس إدارة الغرفة، عن هذه المناسبة الوطنية: أتقدم بالتهنئة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وللشعب العماني الوفي بمناسبة العيد الوطني 49 المجيد، ونسأل الله تعالي أن يحفظ جلالته ويديم عليه الصحة وتمام العافية، وأن يعيد علينا جميعا هذه المناسبة المجيدة. وأضاف: في قطاع ريادة الأعمال، نفتخر ونعتز بهذه المسيرة النابضة بالإنجازات المزدهرة، ونجدد العهد والولاء لغد مشرق وتطلعات مستقبلية واعدة لهذا القطاع ليكون شريكا أساسيا في التنمية الوطنية، وأن يكون رافدا مهما لنمو القطاع الاقتصادي والتجاري سالكا النهج السامي لجلالة السلطان -أبقاه الله- في بناء مسيرة حافلة بالتقدم والرخاء.

وأشار الدكتور أحمد بن عبدالكريم الهوتي عضو مجلس إدارة، إلى أنَّ السلطنة تحتفل بالذكرى التاسعة والأربعين للعيد الوطني المجيد، وقد دشنت مرحلة جديدة ومميزة من العمل الوطني بقيادة حكيمة من جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- تقوم على تعزيز إمكانات الاقتصاد الوطني بتنويع مصادر دخله وتعزيز موارده وتفعيل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتركيز الاهتمام على الاستفادة القصوى من قدرات القوى العاملة الوطنية وتشجيع البحث العلمي وتحفيز روح الابتكار والإبداع، وتسخير ثورة المعلومات والاتصالات في خدمة أهداف وبرامج التنمية المستدامة.

وقال علي بن حمدان العجمي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إنَّ العيد الوطني الـ49 المجيد على مناسبة جليلة لكل إنسان عماني، وبها نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- ونشيد بما حظت به السلطنة من أسس وقواعد متينة التي كانت ولا تزال وقودَ الخطط في التنمية الشاملة للبلاد، كما أنَّ الاهتمام الذي حظى به القطاع الخاص العماني استطاع أن يُسهم بفاعلية في بناء هذا الوطن، وحقق إنجازات ملموسة يشاد بها من مختلف أنحاء العالم، وتؤكد غرفة تجارة وصناعة عمان -كونها الممثل الرسمي للقطاع الخاص- سعيَ القطاع لبذل المزيد من الجهد والعطاء في مسيرة التنمية الوطنية، والتمسك بالقيم التي رسمها نهج جلالة السلطان -رعاه الله.

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