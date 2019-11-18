فقرات متنوعة في احتفال مجموعة الزبير بالعيد الوطني الـ49

مسقط - الرؤية

احتفلتْ مؤسسة الزبير ومجموعة الشركات التابعة لها بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، بحضور رشاد بن محمد الزبير رئيس مجلس إدارة مؤسسة الزبير، وأعضاء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين لمجموعة شركات الزبير، وعدد كبير من الموظفين. ويأتي احتفال المؤسسة بهذه المناسبة الغالية في إطار احتفالات البلاد بالعيد الوطني المجيد في مختلف محافظات السلطنة، متوشِّحة بأجمل معاني الولاء لباني نهضة عمان الحديثة، وأرقى صور الانتماء للوطن العزيز.

وقال رشاد بن محمد الزبير رئيس مجلس إدارة مؤسسة الزبير: في ظل احتفالات البلاد بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، يسرُّنا أن نرفع إلى المقام السامي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- أسمى أيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، أعادها الله على جلالته وعلى الشعب العماني وهو بموفور الصحة والعافية.

وأشار الزبير إلى أنَّ احتفال المؤسسة بهذه المناسبة الغالية على كل عماني ومقيم على هذه الأرض المباركة، يأتي من منطلق إتاحة الفرصة لموظفي المؤسسة مشاركة المجتمع احتفالاته بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، وهي مناسبة تستحق أكثر من مجرد احتفال؛ حيث يستعيد الموظفون مسيرة منجزات النهضة العمانية الحديثة التي قادها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، ومن نتائجها أن يفخر كل عماني بعمانيته وانتسابه إلى هذه الأرض.

وأضاف أنَّ مؤسسة الزبير والشركات التابعة تؤكد التزامها بمواصلة مسيرة الخير والنماء والحفاظ على ما تحقق من منجزات حضارية وتنموية في كافة المجالات، مبتهلين إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالة السلطان ويديم عليه الصحة والعافية والعمر المديد، وأن يديمه ذخرا لعمان وشعبها، وأن يكلل هذه المسيرة بمزيد من التقدم والنماء والازدهار.

وتضمَّن برنامج الاحتفال -الذي أقيم في صالة ميتسوبيشي بالعذيبة- العديد من الفعاليات والأنشطة التي نالت استحسان الحضور. وقد بدأ الحفل بالسلام السلطاني والذي عزف من قبل طلاب مدرسة السيب العالمية، إلى جانب استعراض لوحات من الفنون الشعبية قدمتها فرقة بركاء الحماسية، كما وزع موظفو مؤسسة الزبير والشركات التابعة الهدايا والأعلام والأوشحة بهذه المناسبة الغالية، كما عزف طلاب مدرسة السيب العالمية مقطوعة موسيقية.