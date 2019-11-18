"المؤتلف الإنساني"

قابوس حُزت المكرمات

حمود بن علي الطوقي

نعم يا مولاي.. أنت لست سلطان عُمان وحدها بل سلطان القلوب وملك السلام. بشهادة الغرب قبل الشرق، وبشهادة الصديق قبل القريب.. هكذا انتابني الشعور مثل غيري من المشاركين في مؤتمر السلام الذي أقيم بمدينة جاكرتا؛ بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، بتنظيم من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وتحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية الموقر.

حُضوري للمشاركة في هذا الحدث المهم بدعوة كريمة من معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية بالنسبة لي علامة مهمة في مسيرتي الصحفية والإعلامية؛ لأنني وبكل أمانة أشارك في حدث تاريخي وعالمي يضع السلطنة في مصاف دول العالم المُحِبَّة للسلام والإخاء، خاصة وأنَّ المؤتمر ينعقد تحت شعار "التعارف قيمة إنسانية مشتركة".

كلمة معالي الوزير في حفل الافتتاح، وخلال جلسة النقاشات والمداولات حول مشروع إعلان السلطان قابوس للمؤتلف الإنساني، وبمشاركة عدد كبير من الباحثين والعلماء وداعمي السلام من مختلف دول العالم، كانت مؤشرًا حظي بترحيب واسع من قبل المشاركين، وتفاعَل مع هذا المشروع العُماني المهم والذي دُشِّن رسميًّا من العاصمة جاكرتا، مع عدد كبير من رواد شبكات التواصل الاجتماعي من مختلف دول وعواصم العالم. وامتدح روَّاد التواصل الاجتماعي مواقف السلطنة الداعمة للسلام والوئام والمحبة والتعايش بين مختلف الشعوب.

ولعلَّ من حسن الطالع أن يعلن معالي الشيخ وزير الأوقاف والشؤون الدينية عن مشروع السلطان قابوس للمؤتلف الإنساني، وبلادنا الغالية تحتفل بذكري عزيزة على كل عُماني وهي ذكرى العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد. هذه الذكري الغالية تجسِّد مرحلة مهمة من تاريخ عُمان الحديث المشرق بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- الذي رسم لعُمان خارطة طريق تطل منها على العالم بقيم ومبادئ إنسانية ومد جسور التواصل مع العالم وسط ثقافة السلام والوئام نحو تحقيق الاستقرار والتوازن المنشود.

إنَّ إعلان مشروع السلطان قابوس للمؤتلف الإنساني هو إحدى أهم ثمار النهضة المباركة، وسيحظى بدعم ورعاية سامية لكي يُحقِّق أهدافه والنجاح المنشود. ويرى معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية أن هذا المشروع يشكل معلماً مهمًّا في تقدم المجتمع الدولي نحو تحديد دور القيم والأخلاق على صعيد الدول والأفراد مجتمعين أم منفردين على أساس من التضامن الفكري والمعنوي بين البشر، والذي يشكل ضرورة للتنمية وللتقدم الاقتصادي لكل الشعوب والفضيلة التي تيسِّر إحلال ثقافة السلام محل ثقافة الحرب والصراع، وأن القيم والأخلاق الأساسية تشكل دعامات محورية لحقوق الإنسان.

فأنتم يا مولاي من صنعتم لهذا الوطن المجد والوضوح والعمق والمصداقية، ويتجلى "الوضوح" في رؤيتكم الثاقبة ونستشرف ذلك في خطابكم: "سياستنا الخارجية واضحة وضوح الشمس، فنحن نريد أن نصادق كل شعوب العالم، وتكون لنا علاقات معها". ولكن هناك أسس يجب أن تكون أولا واضحة لدى من يريد أن يمد يده لنا. أما "العمق"، فهو ينفي أن تكون الرؤى تقليدية، بل تقدم عالماً يستحق الاكتشاف، وكلما كانت عميقة كان عالمها خصبا ومركبا ومتشابكا، ولا يعتريها القصور في توصيل ما نريد.

وهنا تأتي "المصداقية" في الانسجام والتناغم والمطابقة بين ما كان وما سيكون، وأستحضر هنا خطاب جلالتكم في مجلس عُمان وأنتم تُضيئون شمعة عُمان بمناسبة العيد الوطني الثامن والثلاثين المجيد، عندما قلتم: "هكذا بدأنا، وهكذا نحن الآن، وسوف نظل". تلك يا مولاي هي الفواصل العُمانية المفعمة بالرمزية التي تفيض بها عُمان في تاريخها الحديث.