بلديات الظاهرة تحتفل بالعيد الوطني 49 المجيد بمشاركة طالبات عبري

عبري - ناصر العبري

نظمت المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه ممثلة بدائرة التوعية والعلاقات العامة برنامجا احتفاليا بمناسبة العيد الوطني الـ 49 المجيد، بالساحة الأمامية لمبنى المديرية.

شهدت الاحتفالية حضور المهندس نصير بن علي السيابي، المدير العام للبلديات الإقليمية وموارد المياه لمحافظة الظاهرة، وشارك به موظفو بلديات المحافظة وعدد من العاملين في مختلف القطاعات البلدية والمائية.

شارك في الحفل طالبات مدرسة المسرات للتعليم الأساسي بولاية عبري بفقرة استعراضية، كما شارك طلاب مدرسة الإمام سيف بن سلطان للتعليم الأساسي ببعض اللوحات الشعبية المتنوعة وفي ختام الاحتفالية، توجه المشاركون والحضور بالدعاء لله عز وجل بأن يحفظ جلالته ويديم نعمة الأمن والأمان على عمان وشعبها.