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وزارة الداخلية تحتفل بالإنجازات الحضارية والتنموية في العيد الوطني الـ49 المجيد

الإثنين 18 نوفمبر 2019 06:17 م بتوقيت مسقط

وزارة الداخلية تحتفل بالإنجازات الحضارية والتنموية في العيد الوطني الـ49 المجيد

 

 

مسقط – الرؤية

 

نظمت وزارة الداخلية حفل استقبال بحضور معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وسعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل الوزارة، ومسؤولي الوزارة وموظفيها، وذلك تزامناً مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد.

تضمن الحفل السلام السلطاني، وإلقاء كلمة معبرة عن ذكرى الثامن عشر من نوفمبر المجيد وما تعنيه لكل مواطن، مذكرة بحجم ما تحقق من منجزات حضارية وتنموية، شهدت السلطنة فيها نقلة نوعية  في مختــلف  المجــــالات، وضرورة المحافظة على كل منجز والعمل دوماً لرفعة وازدهار البلاد، موضحة أأ نَّ عمان قبلة تقصد لحل قضايا المنطقة وتقريب المواقف وتجاوز الخلافات.

ألقيت في الحفل قصائد شعرية معبرة عن حب الوطن والسلطان، واختتم حفل الاستقبال بالابتهال إلى الله عز وجل أن يحفظ عمان آمنة مطمئنة، وأن يسبغ نعمه عليها وأن يرعى سلطانها ويلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يمد في عمره أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة.​​

 

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