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وزارة الصحة تحتفل بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد

الإثنين 18 نوفمبر 2019 06:16 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

تصوير / خميس السعـيـدي

نظمت وزارة الصحة مُمثلة بصندوق الزمالة لموظفي الوزارة احتفالاً بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة، وبحضور أصحاب السعادة الوكلاء، وسعادة الدكتورة اكيجمال ماجتيموفا - مُمثلة منظمة الصحة العالمية بالسلطنة - وعدد من المسؤولين بالوزارة وذلك في ديوان عام الوزارة بالخوير.

 استهل برنامج الحفل بعزف السلام السلطاني، بعدها ألقى معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة كلمة عبر فيها عن فرحته وبقية موظفي الوزارة بمناسبة ذكرى العيد الوطني المجيد، واستعرض معاليه من خلال كلمته أبرز إنجازات الوطن التي تحققت في المجال الصحي منذ بداية النهضة المباركة وحتى الآن.

وثمَّن معاليه جهود جميع الموظفين من المواطنين والوافدين الذين يقدمون الخدمات الصحية بكافة أنواعها والخدمات الإدارية والفنية الداعمة لها في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ. ثم قدمت براعم مدرسة إطلالة المجد الخاصة بولاية بوشر فقرة وطنية ترحيبية بهذه المناسبة المجيدة، كما تم تقديم عرض مرئي عن بعض إنجازات الوزارة.

 بعـدها تواصلت فقرات الاحتفالية بإلقاء عدد من القصائد الوطنية المُعبرة في حب القائد وحـب الوطن، وفي الختام قام معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ــ وزير الصحة ــ بتكريم المؤسسات والجهات الخاصة المساهمة في إقامة الحفل.

 

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