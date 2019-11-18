إنجازات وقصائد شعر.. العدل تحتفل بالعيد الوطني 49 المجيد

مسقط – الرؤية

نظَّمت وزارة العدل صباح أمس الإثنين، احتفالا بهيجا بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، تحت رعاية معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل وبحضور سعادة عيسى بن حمد العزري وكيل الوزارة وعدد من المستشارين ومديري العموم ومديري الدوائر وجمع من موظفي الوزارة وذلك في قاعة الندوات بديوان عام الوزارة.

وتضمن الاحتفال تقديم عرض مرئي عن مسيرة النهضة المباركة خلال 49 عاماً وإنجازات وزارة العدل، كما تخلل الحفل إلقاء عدد من القصائد الشعرية الوطنية.

وألقى المستشار الإعلامي بمكتب الوزير سعيد بن سالم النعماني عدداً من القصائد التي تغنت بحب الوطن والقائد كما ألقى المهندس خالد المقبالي المدير المساعد بدائرة المشاريع عدد من القصائد إضافة إلى مجموعة وطنية شعرية ألقاها الشاعر حمود بن وهجة.