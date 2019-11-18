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المدرسة السعيدية بصلالة تحتفل بالعيد الوطنى المجيد

الإثنين 18 نوفمبر 2019 03:46 م بتوقيت مسقط

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صلالة- الرؤية

احتفلت المدرسة السعيدية بصلالة صباح الاثنين بالعيد الوطني الـ49 المجيد، بمشاركة طلاب المدرسة والمعلمين، وبحضور محمد علوي باعمر مدير المدرسة.

وألقى باعمر كلمة أعرب فيها عن سعادته بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلب كل مواطن، رافعا أسمى آيات الشكر والعرفان لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- لرعايته السامية لكل ما من شأنه دعم مسيرة التقدم والنماء. وحث مدير المدرسة الطلاب على ضرورة العمل والجد والالتزام والاهتمام بالعلم، مؤكدا أن التقدم لا يتحقق إلا بالعلم والعمل.

وتضمن الحفل عددا من الفقرات المتنوعة التي تعكس الولاء والعرفان لقائد المسيرة المباركة، مثل الأشعار والكلمات الوطنية المعبرة. وقدم الطلاب لوحات فنية متميزة، مرددين أغانٍ وطنية تعبيرا عن فرحتهم بهذا اليوم المجيد.

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