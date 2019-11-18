مواجهات متوزانة بدور الثمانية في "الكأس الغالية"

الرؤية- وليد الخفيف

أسفرت قرعة دور الثمانية لمسابقة الكأس الغالية عن مواجهات متوازنة، حيث يلتقي العروبة مع النصر، ويواجه عبري نظيره الشباب، ويصطدم نادي عمان بظفار، أما صور حامل اللقب فيلاقي النهضة العنيد.

وكانت مراسم سحب القرعة قد أجريت ظهر الإثنين بقاعة المؤتمرات الصحفية بإستاد السيب الرياضي تحت رعاية سالم بن سعيد الوهيبي رئيس اتحاد كرة القدم، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، ومدير رابطة المحترفين، وممثلي الأندية الثمانية، ولفيف إعلامي لتغيطة الحدث من مختلف وسائل الإعلام.

ويتطلع العروبة الذي يعاني بمسابقة الدوري الممتاز للظهور بشكل مغاير في مسابقة الكأس الغالية، إذ بات الطموح كبيرا لدى محبي المارد العرباوي بعد تجاوز محنته وبلوغ دور الثمانية، أما النصر فيستلهم من الموسم قبل الماضي طاقاته آملا أن يعود مجددا لمنصة التتويج بأغلى البطولات.

وكان طريق العروبة سهلا في الدورين الماضيين مقارنة بطريق منافسه، فالفريق صاحب الشعبية الكبيرة في الشرقية تخطى مجيس بنتيجة 3 – صفر في دور الـ 32، قبل أن يتغلب على الخابورة 2-1 في دور الـ 16، وكان من حسن الطالع له أن أقيمت المباراتان على أرضه أمام ناديين ينتميان لدوري الدرجة الأولى، لذا فمواجهة النصر بمثابة الاختبار الحقيقي للمارد.

في المقابل، انحازت ركلات الترجيح للنصر على حساب صحم ليبلغ هذا الدور بطموحات كبيرة.

وتبدو المواجهة متكافئة بين عبري والشباب، فالطرفان من أندية الدرجة الأولى، كما أنهما يتصدران مجموعتيهما في تلك المسابقة.

ونجح عبري في إقصاء مسقط وعبري في دور الـ32 والـ16، أما الشباب فتخطى قريات والرستاق على الترتيب.

ويخوض نادي عمان اختباراً صبعاً عندما يلاقي ظفار المدجج بالنجوم، فنادي العاصمة الذي يبحث عن لقب غائب من التسعينيات يضمن مجموعة مميزة من اللاعبين، فبجهودهم نجح في الفوز على بوشر ونزوى والطرفين الخاسرين من أندية الدرجة الأولى.

بينما يبحث ظفار سبل انتزاع الكأس الغالية مستفيدا من كتيبة النجوم التي تزخر بها صفوفه، فلم يجد الزعيم صعوبة في الفوز على المصنعة 4 – صفر، قبل أن يتغلب على السيب بهدف.

ويسعى صور لمواصلة مشواره نحو الاحتفاظ بلقبه آملا تخطي عقبة النهضة العنيد، فحامل اللقب الذي يلعب بدوري الدرجة الأولى نجح في إزاحة المضيبي وفنجاء من طريقه، أما النهضة الذي يقوده المدرب الوطني محسن درويش فبلغ هذا الدور على حساب الاتحاد والسويق.