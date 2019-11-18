الاقتصاد الياباني يمر بـ"مفترق طرق" مع تصاعد مخاطر الركود

ترجمة- رنا عبدالحكيم

يشير النمو السنوي بنسبة 0.2% في الناتج المحلي الإجمالي لليابان خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر (وهو أبطأ بكثير من الارتفاع بنسبة 1.8% في الربع السابق) إلى أن الاقتصاد، الذي وصفته الحكومة بأنه لا يزال في أطول دورة ازدهار له بعد الحرب، يمر بمفترق طرق، حسبما ذكرت صحيفة اليابان تايمز في افتتاحيتها.

وبما أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يشهد الربع من أكتوبر إلى ديسمبر انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي بسبب تأثير زيادة ضريبة الاستهلاك، فمن المحتمل أن تختبر الأشهر المقبلة مرونة الاقتصاد.

وأصدر رئيس الوزراء شينزو آبي تعليمات إلى إدارته بتجميع حزمة تحفيز تصل قيمتها إلى تريليونات من الين، وذلك جزئيًا لتمويل إعادة الإعمار في المناطق التي دمرتها سلسلة الأعاصير الأخيرة وتعزيز البنية التحتية للوقاية من الكوارث وجزئياً لدعم الاقتصاد في نظرا لتزايد مخاطر الجانب السلبي.

بالكاد تمكن الاقتصاد من التوسع - للربع الرابع على التوالي - بعد تحركات المستهلكين لشراء منتجات الإلكترونيات المنزلية، والسلع الأساسية أو السيارات قبل رفع ضريبة الاستهلاك في الأول من أكتوبر إلى 10%، مما زاد الاستهلاك الخاص بنسبة 0.4%عن الربع السابق. لكن الزيادة في المشتريات في اللحظة الأخيرة كانت أضعف بكثير مما كانت عليه قبل الزيادة الضريبية الأخيرة في أبريل 2014، عندما ارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 2% في الأشهر الثلاثة السابقة. ويعتقد أيضًا أن شهية المستهلك للإنفاق قد خفت حدتها بعد عطلة استمرت 10 أيام والتي عززت الاستهلاك خلال الربع من أبريل إلى يونيو.

والانخفاض السنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.3% في شهري أبريل ويونيو 2014 - مباشرة بعد رفع ضريبة الاستهلاك من 5% إلى 8% - يعكس انخفاضًا حادًا في الإنفاق الاستهلاكي وهدد بتعطيل الانتعاش الذي لا يزال ناشئًا. هذه التجربة دفعت آبي لاحقًا إلى تأجيل رفع الضريبة إلى 10% لمدة أربع سنوات. هذه المرة، من غير المتوقع أن يكون تراجع الاستهلاك كبيرًا، نظرًا لأن الزيادة الضريبية لم تكن بهذا القدر من الأهمية، وقد اتخذت حكومة آبي خطوات مختلفة لتخفيف تأثيرها. ومع ذلك، هناك آراء مفادها أن عمليات الشراء التي تمت في آخر لحظة والتي كانت منخفضة قبل زيادة الضرائب لشهر أكتوبر تعد علامة أخرى على الضعف الأساسي في الاستهلاك الخاص.

وتظهر المؤشرات المختلفة إلى حدوث تباطؤ محتمل في الاقتصاد. وتحسن المؤشر العام الجامع للمؤشرات الاقتصادية في شهر سبتمبر، والذي صدر هذا الشهر، مقارنة بالشهر السابق، لكن مكتب مجلس الوزراء أبقى على حاله دون تغيير في تقييمه للبيانات التي تفيد "بتزايد سوء الاقتصاد". وفي تقريرها الاقتصادي الشهري، تتمسك الحكومة بـ موقفها الرسمي وهو أن الاقتصاد لا يزال في حالة انتعاش معتدل.

وتراجعت معنويات الشركات بسبب تباطؤ الصادرات الناتج عن تباطؤ النمو العالمي الناجم عن النزاع التجاري المرير الذي طال أمده بين الولايات المتحدة والصين. انخفضت الصادرات بنسبة 0.7% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر. كما ساهم الانخفاض في إنفاق السياح الوافدين، بمن فيهم السائحون من كوريا الجنوبية، الذين انخفضت أعدادهم وسط التوتر الشديد في العلاقات بين طوكيو وسول، في انخفاض أرقام الصادرات.

وتقدر الأرباح الصافية مجتمعة في الشركات المدرجة في القسم الأول من بورصة طوكيو للأوراق المالية في الفترة من أبريل إلى سبتمبر بانخفاض حوالي 10% عن نفس الفترة من العام الماضي - وهو أول انخفاض على أساس سنوي في ثلاث سنوات. إن الأرباح البطيئة للشركات ستجعل من غير المحتمل زيادة الأجور بشكل أكبر، مما قد يزيد من إضعاف شهية المستهلك للإنفاق. يلزم اتخاذ تدابير لمنع دوامة الهبوط نحو الركود.