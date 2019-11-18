الإثنين, 18 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
26 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

"جوجل" يحتفل على طريقته بالعيد الوطني الـ49 المجيد

الإثنين 18 نوفمبر 2019 09:24 ص بتوقيت مسقط

"جوجل" يحتفل على طريقته بالعيد الوطني الـ49 المجيد

مسقط- الرؤية

شارك "جوجل" عملاق البحث الإلكتروني السلطنة في الاحتفال بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، ذكرى الثامن عشر من نوفمبر، على طريقته الخاصة، حيث وضع محرك البحث الشهير علم السلطنة في وسط الصفحة الرئيسية وهو يرفرف خفاقا، في تعبير عن الفرحة بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وتحتفل السلطنة، اليوم، بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد؛ ذكرى الثامن عشر من نوفمبر المجيد، باعتزاز وإرادة صلبة، وبعزم وطموح كبيرين، وبامتنان مقرون بالحب والولاء والعرفان لباني نهضة عمان الحديثة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه.

وبمشيئة الله وتوفيقه، يتفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة- حفظه الله ورعاه- فيشمل برعايته السامية الكريمة اليوم الإثنين العرض العسكري الذي سيقام على ميدان الاستعراض العسكري بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية، وذلك بمناسبة احتفال البلاد بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، والذي ستشارك فيه وحدات رمزية تمثل الجيش السلطاني العماني، وسلاح الجو السلطاني العماني، والبحرية السلطانية العمانية، والحرس السلطاني العماني، وقوة السلطان الخاصة، وشرطة عمان السلطانية، وشؤون البلاط السلطاني.

ويشهد العرض بمعية جلالته أصحاب السمو والمعالي والمستشارون والقادة، وكبار المسؤولين بالدولة من عسكريين ومدنيين.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

18 نوفمبر 2018

"جوجل" يحتفل بالعيد الوطني الـ48 المجيد

المزيد

10 نوفمبر 2019

كتاب وشعراء: الاحتفال بالعيد الوطني الـ49 المجيد يتزامن مع إنجازات المشهد الثقافي بالسلطنة

المزيد

17 نوفمبر 2019

"اللجنة العليا": انتهاء كافة الترتيبات والتجهيزات للاحتفال بالعيد الوطني الـ49 المجيد

المزيد

24 نوفمبر 2018

فريق ضنك يحتفل بالعيد الوطني المجيد

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

فرص لهطول أمطار على جبال الحجر

المحليات - أخبار

الصحف الإندونيسية تحتفي بـ"إعلان السلطان قابوس للمؤتلف الإنساني"

المحليات - أخبار

"جوجل" يحتفل على طريقته بالعيد الوطني الـ49 المجيد

المحليات - أخبار

السلطنة تحتفل بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد بإرادة صلبة وطموح لتحقيق المزيد من المنجزات في شتى المجالات

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قوات السلطان المسلحة.. السياج المنيع والحامي العتيد لمنجزات المسيرة المباركة ومكتسباتها الغالية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تحديد رسوم خدمات وزارة الصحة.. و3 آلاف ريال للمستشفى الخاص بمسقط

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بأمطار غزيرة على شمال السلطنة مع بداية تأثيرات المنخفض الجوي

المحليات - أخبار

أنباء عن مشاركة السعودية والبحرين في "خليجي 24 "

رياضة - دولي

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

"التربية والتعليم" تنفي تعطيل الدراسة

المحليات - تعليم

توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على بعض المناطق

المحليات - أخبار

إجازة العيد الوطني للقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة