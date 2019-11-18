شاهد 24 فيلما واحصل على 1000 دولار

ترجمة- رنا عبدالحكيم

يقدم أحد المواقع الإلكترونية 1000 دولار لأي شخص يستطيع مشاهدة أفلام هولمارك الخاصة بالكريسماس.

وقال موقع Centurylinkquote.com أن صاحب الوظيفة سيحصل على 1000 دولار والاشتراك في خدمة البث مجانا، إضافة إلى كمية من البسكوت والكاكاو الخاص بعيد الميلاد وشجرة عيد ميلاد صغيرة وبعض منتجات هولمارك.

والمطلوب هو مشاهدة 24 فيلم من أفلام الكريسماس خلال 12 يوما وتوثيق ذلك بتصوير فيديو مجمع، إضافة إلى كتابة آراء وانطباعات حول كل فيلم. وعلى عشاق مشاهدة الأفلام المهتمين التقدم للمسابقة عبر الانترنت وإعداد فيديو قصير يشرحون فيه لماذا كل فرد منهم سيكون المرشح المثالي.