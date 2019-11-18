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جلالته يهنئ ملك المغرب ورئيس لاتفيا

الإثنين 18 نوفمبر 2019 08:41 ص بتوقيت مسقط

جلالته يهنئ ملك المغرب ورئيس لاتفيا

 

مسقط- العمانية

بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى استقلال المملكة المغربية الشقيقة. ضمنها جلالة السلطان المعظم صادق تهانيه وأطيب تمنياته لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، سائلاً الله تعالى أن يُعيد على جلالته هذه المناسبة، وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب المغربي الشقيق من تقدم ورقي وازدهار.

كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيغليس ليفيتس رئيس جمهورية لاتفيا بمناسبة الذكرى السنوية لإعلان الجمهورية.ضمنها جلالة السلطان المعظم خالص تهانيه وأطيب تمنياته لفخامته ولشعب بلاده الصديق.

 

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