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بن علوي يستقبل سفير السنغال لبحث جهود التعاون

الإثنين 18 نوفمبر 2019 08:39 ص بتوقيت مسقط

بن علوي يستقبل سفير السنغال لبحث جهود التعاون

 

مسقط - العمانية

استقبلَ مَعَالي يُوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، أمس، سعادة إبراهيم دياخاتي سفير جمهورية السنغال المعتمد لدى السلطنة بديوان عام الوزارة؛ بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرًا لبلاده لدى السلطنة.

وخلال المقابلة، عبَّر سَعَادة السفير عن شكره وتقديره؛ لما لقيه من دعم ومساندة في تأدية مهام عمله لخدمة العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين، كما عبَّر عن أصدق تمنياته للسلطنة بالمزيد من الرقي والازدهار.

وشكر معالي الوزير سعادة السفير السنغالي على الجهود التي بذلها في تدعيم علاقات البلدين الطيبة، متمنياً له التوفيق في مهام عمله المستقبلية العمانية.

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