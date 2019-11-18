تأهل 14 ولاية للمنافسة النهائية على كؤوس جلالة السلطان المعظم لشهر البلديات

مسقط - الرؤية

تأهَّلت 14 ولاية للمنافسة النهائية على كؤوس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لشهر البلديات وموارد المياه التاسع والعشرين للعام 2019، والذي انطلقتْ فعالياته مع بداية شهر أكتوبر الماضي، تحت شعار "جهود متواصلة وتنمية مستدامة".

وتأهَّلتْ ولاية الخابورة وولاية شناص من محافظة شمال الباطنة، وولاية بركاء وولاية المصنعة من محافظة جنوب الباطنة، وكذلك ولاية بهلاء وولاية سمائل من محافظة الداخلية، وولاية صور وولاية جعلان بني بوعلي من محافظة جنوب الشرقية، وولاية وادي بني خالد وولاية دماء والطائيين من محافظة شمال الشرقية، وولاية مدحاء من محافظة مسندم، وولاية هيماء من محافظة الوسطى، وولاية محضة من محافظة البريمي، وولاية عبري من محافظة الظاهرة.

واشتملتْ عناصر التقييم على تقييم مشاريع التجميل والتطوير وخدمة المجتمع والاهتمام بالمظهر العام والمشاريع المائية والمشاريع الخدمية والأنشطة التوعوية والأعمال المجيدة، إضافة لتقييم المشاريع والأنشطة التي تُسهم في إضافة الجديد في مجالات العمل البلدي والمائي، ومتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية في الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة نظرًا لأهميتها، وضمانًا لتطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها، وتقييم ومتابعة الأنشطة التوعوية لما تمثله من أهمية في العمل البلدي والمائي.