وزير الإسكان يوقع 4 اتفاقيات إسكانية بقيمة تتجاوز 26 مليون ريال

مسقط - الرؤية

وقَّع معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان، أمس الأحد، 4 اتفاقيات إسكانية بقيمة 26 مليونا و792 ألفاً و319 ريالا عمانيا، تشمل بناء جامعين و6 مساجد و5 مدراس بالمنطقة السكنية الجديدة بولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة، وبناء 74 وحدة سكنية بولاية دماء والطائيين في محافظة شمال الشرقية، وذلك بحضور سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل الوزارة وعدد من المسؤولين.

وتضمَّنت الاتفاقية الأولى مشروع بناء جامعين و6 مساجد بمخطط التعويضات بالمنطقة السكنية الجديدة بولاية لوى بمبلغ 12.5 مليون ريال عماني، وتبلغ مساحة الأرض لكل جامع أكثر من 30 ألف متر مربع يضم قاعة للصلاة تتسع لعدد 2500 مصلٍ ومصلى للنساء يتسع لعدد 160 مصلية، ومجلس عام يتسع لعدد 200 شخص، وبيت للإمام وقاعة لتدريس القرآن الكريم، إضافة لـ3 محلات تجارية ومواقف للسيارات تتسع لعدد 300 موقف... وغيرها من المرافق والخدمات العامة.

وتبلغ مساحة الارض المخصصة للمساجد 3500 متر مربع لكل مسجد يضم قاعة للصلاة تتسع لعدد 500 مصلٍ، ومصلى للنساء يتسع لعدد 80 مصلية، ومجلس عام يتسع لعدد 200 شخص، وبيت للإمام، وقاعة لتدريس القرآن الكريم، إضافة لـ3 محلات تجارية ومواقف للسيارات تتسع لعدد 100 موقف...وغيرها من المرافق والخدمات العامة.

وتضمنت الاتفاقية الثانية بناء 5 مدارس في مدينة لوى الجديدة بمبلغ 12 مليون ريال عماني، وتتكون المدارس التي تم تصميمها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم من مدرستين اثنتين حلقة أولى للتعليم الأساسي، وتتكون كل مدرسة من 30 فصلا دراسيا على مساحة أكثر من 25 ألف متر مربع، ومدرستين حلقة ثانية للتعليم الأساسي وتتكون كل مدرسة من 36 فصلا دراسيا على مساحة أكثر من 25 ألف متر مربع، ومدرسة واحدة لدبلوم ما بعد التعليم الأساسي مكونة من 36 فصلا دراسيا على مساحة أكثر من 30 ألف متر مربع، وتضم كل مدرسة على حدة مكاتب لهيئة التدريس ومختبرات وملاعب لكرة القدم والسلة والطائرة ومظلة لتغطية الساحة الداخلية ومقصفا مع المظلات ومواقف للسيارات.

ويأتي توقيع الاتفاقيتين استكمالاً لعدة اتفاقيات سبق توقيعها حيث تم الانتهاء من جميع مكونات ومراحل المشروع كالبنية الأساسية وشبكات الطرق والصرف الصحي والمياه والاتصالات، وكذلك اتفاقية المركز الصحي الذي تمَّ تصميمه بالتنسيق مع وزارة الصحة والذي تم الانتهاء منه، وجار حاليا فحص الخدمات وتشغليه مع المختصين بالمركز؛ حيث يتكون المشروع من 8 غرف للأطباء بقسم الرجال، و8 غرف للأطباء بقسم النساء وقاعات انتظار للرجال والنساء وغرفة للأشعة وصيدلية ومختبر وقاعة اجتماعات واستراحة للموظفين ومكتب للاستقبال وغرفة للتعقيم وغرفتين للعلاج والحجر الصحي.

وتضمَّنت الاتفاقية الرابعة مشروع بناء 24 وحدة سكنية في قرية حيل القش بولاية دماء والطائيين بمحافظة شمال الشرقية، مع أعمال تسوية وتمهيد الطرق الداخلية بمبلغ إجمالي وقدره مليون و65 ألفا و336 ريالا عمانيا.