انطلاق "محارب الجبل 3" في فرنسا بمشاركة وحدات الجيش السلطاني العماني

مسقط - الرؤية

يُشارك الجيشُ السلطانيُّ العُماني في التمرين العُماني-الفرنسي المشترك "محارب الجبل 3"، والذي تبدأ فعالياته غدًا في أراضي الجمهورية الفرنسية، خلال الفترة 18-28 من الشهر الجاري.

وغادرتْ، صباح أمس، وحدات من الجيش السلطاني العماني -مُتمثلة في كتيبة استطلاع عمان- للمشاركة في فعاليات التمرين؛ وذلك على متن إحدى طائرات النقل بسلاح الجو السلطاني العماني.

ويأتي تنفيذ مثل هذه التمارين في إطار الخطط التدريبية التي تنتهجها قيادة الجيش السلطاني العماني لإدامة المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية لدى منتسبي الجيش السلطاني العماني، وكذلك ضمن البرامج السنوية التي يُنفذها الجيش السلطاني العماني لتبادل الخبرات مع الدول الصديقة، ووفقاً للخطط التدريبية والتأهيلية لمنتسبيه تحقيقاً للأهداف الوطنية.