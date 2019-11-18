الإثنين, 18 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

وطن العزة والسمو

الإثنين 18 نوفمبر 2019 08:22 ص بتوقيت مسقط

وطن العزة والسمو

نحتفلُ اليوم بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، وبلادنا ترفل في ثوب العزة والسُّمو بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- الذي ومنذ فجر النهضة المباركة أخذ على عاتقه مسؤولية النهوض بوطننا الغالي من أجل أن تكون عُمان وطناً يروم المعالي، ويصطف بجانب الدول المتقدمة في شتى المجالات.

تحتفل عُماننا بذكرى الثامن عشر من نوفمبر المجيد، وقد تحقق على مدى قرابة خمسة عقود من التنمية الشاملة والمستدامة، العديد من المنجزات في كل القطاعات، وامتدت يد التنمية إلى مختلف ربوع الوطن. وشهدت السلطنة خلال مراحل نهضتها منجزات لم تكن لتتحقق لولا الرؤية الثاقبة للمقام السامي وبتضافر جهود مؤسسات الدولة وأبناء عُمان الأوفياء، منجزات تتحدث عن نفسها أينما كانت، لتُؤكد أن عُمان دولة عصرية تواكب مستجدات العصر وتأخذ بأسباب النمو.

إنَّ ما تحقق على مدى 49 عاماً من مسيرة النماء والعطاء يؤكد أنَّ بلادنا تمضي في طريقها الصحيح تحت القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم- أبقاه الله- وأن عُماننا ستظل وطن العزة والسُّمو.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

28 يوليو 2015

مواطنون: السلطنة ترفل في ثوب العزة والتقدم على مدار سنوات النهضة المباركة.. ومستقبل مشرق ينتظر البلاد

المزيد

07 ديسمبر 2016

السيمفونية التاسعة لبيتهوفن.. رحلة روحيّة على أجنحة الفرح والنصر والسمو النفسي

المزيد

11 سبتمبر 2019

السيمفونية التاسعة لبيتهوفن (1824) .. رحلة روحية على أجنحة الفرح والنصر والسمو

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السلطنة تحتفل بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد بإرادة صلبة وطموح لتحقيق المزيد من المنجزات في شتى المجالات

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قوات السلطان المسلحة.. السياج المنيع والحامي العتيد لمنجزات المسيرة المباركة ومكتسباتها الغالية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تحديد رسوم خدمات وزارة الصحة.. و3 آلاف ريال للمستشفى الخاص بمسقط

المحليات - أخبار

"الأرصاد": تأثر أجواء السلطنة بأخدود من منخفض جوي .. الثلاثاء

المحليات - أخبار

عفو سامٍ عن 332 من نزلاء السجن

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

27 و28 نوفمبر إجازة العيد الوطني المجيد للقطاعين العام والخاص

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بأمطار غزيرة على شمال السلطنة مع بداية تأثيرات المنخفض الجوي

المحليات - أخبار

أنباء عن مشاركة السعودية والبحرين في "خليجي 24 "

رياضة - دولي

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

"التربية والتعليم" تنفي تعطيل الدراسة

المحليات - تعليم

توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على بعض المناطق

المحليات - أخبار

إجازة العيد الوطني للقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة