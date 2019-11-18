وطن العزة والسمو

نحتفلُ اليوم بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، وبلادنا ترفل في ثوب العزة والسُّمو بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- الذي ومنذ فجر النهضة المباركة أخذ على عاتقه مسؤولية النهوض بوطننا الغالي من أجل أن تكون عُمان وطناً يروم المعالي، ويصطف بجانب الدول المتقدمة في شتى المجالات.

تحتفل عُماننا بذكرى الثامن عشر من نوفمبر المجيد، وقد تحقق على مدى قرابة خمسة عقود من التنمية الشاملة والمستدامة، العديد من المنجزات في كل القطاعات، وامتدت يد التنمية إلى مختلف ربوع الوطن. وشهدت السلطنة خلال مراحل نهضتها منجزات لم تكن لتتحقق لولا الرؤية الثاقبة للمقام السامي وبتضافر جهود مؤسسات الدولة وأبناء عُمان الأوفياء، منجزات تتحدث عن نفسها أينما كانت، لتُؤكد أن عُمان دولة عصرية تواكب مستجدات العصر وتأخذ بأسباب النمو.

إنَّ ما تحقق على مدى 49 عاماً من مسيرة النماء والعطاء يؤكد أنَّ بلادنا تمضي في طريقها الصحيح تحت القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم- أبقاه الله- وأن عُماننا ستظل وطن العزة والسُّمو.