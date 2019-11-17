الأحد, 17 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
24 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

"المركزي" ينظر في طلبات تراخيص بيع وشراء العملات وإجراء التحويلات

الأحد 17 نوفمبر 2019 07:45 م بتوقيت مسقط

"المركزي" ينظر في طلبات تراخيص بيع وشراء العملات وإجراء التحويلات

مسقط - الرؤية

قال البنك المركزي العماني إنه تقرر فتح المجال للنظر في طلبات التراخيص بممارسة مهنة "بيع وشراء العملات وإجراء التحويلات" وفق أحكام اللائحة رقم (ب م 43/11/97)، ضمن ما يتبعه البنك المركزي العماني من إجراء مراجعات دورية للسياسات المصرفية والمالية وتمشياً مع النهج الذي يعتمده في تسهيل الاجراءات ودعم بيئة الأعمال.

وأضاف البنك في بيان: سينظر البنك في الطلبات المقدمة بعد استيفائها المتطلبات التى تشمل إجراء دراسة جدوى شاملة ومفصلة من مكتب معتمد لأعمال استبدال العملات وإجراء التحويلات في السلطنة، في ظل الظروف الاقتصادية وأحوال السوق السائدة حالياً والمستقبلية، مع مراعاة ألا يقل رأس مال الشركات المتقدمة عن مليون ريال عماني وألا تقل نسبة الملكية الوطنية فيها عن 51% من رأس المال. كما يجب على مقدمي الطلبات أن يتمتعوا بالخبرة اللازمة والسمعة الجيدة والمقدرة المالية والإدارية إلى جانب الالتزام بمعايير الصلاحية والملائمة.

كما ينظر البنك المركزي العماني، عند استلام أي طلب، في عوامل أخرى تشمل النواحي التقنية وما يمكن تحقيقه (بين مجمل مقدمي الخدمة) من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من الخدمات المقدمة على وجه التحديد ومدى التكيف مع متغيرات السوق.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

17 أغسطس 2015

تمديد فترة تقديم طلبات تراخيص سفن الصيد الساحلي حتى الخميس المقبل

المزيد

27 مارس 2016

"المركزي العُماني" يجدد وقف تراخيص الصرافة الجديدة

المزيد

17 مارس 2016

"المركزي" يؤكد ثبات قيمة الريال العماني مقابل العملات الخليجية

المزيد

18 يناير 2017

600 مليون ريال زيادة في إيداعات العملات الأجنبية لدى "المركزي"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السلطنة تحتفل بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد بإرادة صلبة وطموح لتحقيق المزيد من المنجزات في شتى المجالات

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قوات السلطان المسلحة.. السياج المنيع والحامي العتيد لمنجزات المسيرة المباركة ومكتسباتها الغالية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تحديد رسوم خدمات وزارة الصحة.. و3 آلاف ريال للمستشفى الخاص بمسقط

المحليات - أخبار

"الأرصاد": تأثر أجواء السلطنة بإخدود من منخفض جوي .. الثلاثاء

المحليات - أخبار

عفو سامٍ عن 332 من نزلاء السجن

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

27 و28 نوفمبر إجازة العيد الوطني المجيد للقطاعين العام والخاص

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بأمطار غزيرة على شمال السلطنة مع بداية تأثيرات المنخفض الجوي

المحليات - أخبار

أنباء عن مشاركة السعودية والبحرين في "خليجي 24 "

رياضة - دولي

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

"التربية والتعليم" تنفي تعطيل الدراسة

المحليات - تعليم

توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على بعض المناطق

المحليات - أخبار

قانون "مزاولة الطب" يحدد ضوابط إجراء "التحويل الجنسي"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة