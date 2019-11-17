قيادات "الغرفة" ترفع آيات التقدير والعرفان على الرعاية السامية للقطاع الخاص

مسقط – الرؤية

في إطار الاحتفالات البهيجة بمُناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد؛ قال سعادة قيس اليوسف

رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن إخواني أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ومجالس إدارات فروعها في المحافظات وأصحاب وصاحبات الأعمال وعموم القطاع الخاص في السلطنة أن نرفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المُعظم - حفظه الله ورعاه - أسمى آيات التقدير والعرفان على الدعم الكريم والرعاية السامية التي تحظى بها الغرفة والقطاع الخاص العماني والتي تعد دافعاً نحو تسخير كافة الجهود والإمكانيات لخدمة البلد والارتقاء بمختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك بالتنسيق والتعاون الدائم بين القطاعين العام والخاص وصولاً إلى تحقيق الأهداف والمقاصد التي رسمتها الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني والتي تؤكد أهمية الدور الفاعل للقطاع الخاص في عمليات التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

وأضاف سعادته: نتشرف برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - بهذه المناسبة العزيزة علينا جميعا وإلى الشعب العماني بالخير والرفعة. ولقد تحققت على أرض السلطنة على مدى التسعة والأربعين عاماً الماضية العديد من الإنجازات في كافة القطاعات التنموية الخدمية منها والإنتاجية بما فيها جانب التنمية الاقتصادية والتجارية وعكست ذلك المؤشرات والمنظمات الاقتصادية الدولية التي أشادت على الدوام بتقدم السلطنة وتحقيقها لطفرة اقتصادية كبيرة على جميع المستويات ونالت إثر ذلك ثقة كبيرة في أوساط المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال وذلك مما عزز من قدرة السلطنة على استقطاب الاستثمارات من مختلف دول العالم.

وأكد سعادة اليوسف أنَّ السلطنة تمضي بقيادة حكيمة ومستنيرة من جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – في تعزيز أركان النهضة والتنمية المستدامة وتعظيم المشاركة الوطنية الشاملة لكل الفئات والقطاعات بما فيها القطاع الخاص في تحقيق الخطط والبرامج التنموية الطموحة التي تستشرف المستقبل وتواكب تغيرات ومتطلبات المرحلة القادمة بالاعتماد على همة وجلد الإنسان العماني والاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات الوطنية.

ومن جانبه قال الدكتور سالم بن سليم بن صالح الجنيبي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الاقتصادية والفروع ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة الوسطى: يسرنا بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد أن نتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى باني نهضة عمان مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - وأمده بموفور الصحة والعافية والعمر المديد، ونعرب عن شكرنا وامتنانا للمقام السامي على ما أولاه من ثقة لا محدودة للقطاع الخاص العماني في إنجاز الأهداف والخطط التنموية المرسومة في مختلف القطاعات الاقتصادية بالسلطنة، كما أنَّ الذكرى التاسعة والأربعين تحمل مؤشرات لمنجزات اقتصادية في محافظة الوسطى بشكل عام وفي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشكل خاص وما تحمله من مشروعات اقتصادية ضخمة تعود بالفائدة على المواطن العماني وتتزامن مع التطور الاقتصادي والاجتماعي المُتواصل الذي تشهده السلطنة في ظل القيادة الرشيدة.

وأضاف الدكتور الجنيبي: في هذه المناسبة المجيدة نتقدم بالشكر لأصحاب وصاحبات الأعمال بالسلطنة لجهودهم المبذولة في تطوير القطاع الذي يرفد الاقتصاد الوطني ويسهم في التنمية المستدامة، ونؤكد دور الغرفة في تعزيز منتسبي الغرفة من خلال إقامة الندوات والورش التدريبية المهمة في هذا القطاع.

وقال راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة للشؤون الإدارية والمالية: شهدت السلطنة خلال 49 عاماً الماضية تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه - العديد من المنجزات الحضارية التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز التنمية الشاملة، كما شهدت حراكا اقتصاديا وتجاريا جعل السلطنة محط أنظار الكثير من المستثمرين من مختلف دول العالم، كما أن التسهيلات وتنوع وتعدد الفرص التي تقدمها جاذبة للاستثمار بمختلف القطاعات.

وأضاف المصلحي: يُسعدنا في غرفة تجارة وصناعة عمان الممثل الرسمي للقطاع الخاص أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس – أبقاه الله – وللشعب العماني الوفي بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على جلالة السلطان وهو بموفور الصحة والعافية.