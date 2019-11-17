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بتكلفة 40 مليون ريال .. وافتتاح متوقع في 2023

"صحار الدولي" يكشف عن تصميم مقره الرئيسي الجديد

الأحد 17 نوفمبر 2019 07:37 م بتوقيت مسقط

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الرؤية – نجلاء عبدالعال

تصوير/ راشد الكندي

كشف "صحار الدولي" عن التصميم المعماري لمبنى المقر الرئيسي للبنك، بالتزامن مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، وذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه صحار الدولي بفندق دبليو (W) مسقط تحت رعاية معالي المهندس عصام بن سعود الزدجالي، رئيس بلدية مسقط، وبحضور محمد بن محفوظ العارضي، رئيس مجلس إدارة صحار الدولي، وأحمد المسلمي، الرئيس التنفيذي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك.

واستعرض محمد العارضي مسيرة البنك، وتلا ذلك الكشف عن نموذج ثلاثي الأبعاد للمقر الجديد، وعرض مقطع مرئي يُظهر داخل المبنى وخارجه مع التركيز على التصميم والفكرة العصرية التي تضمنها، وشرح سانتياغو كالاترافا، رئيس مجلس إدارة شركة كالاترافا الدولية مصممة المشروع، تفاصيل التصميم ومميزات المبنى ومرفقاته.

وقال العارضي إنَّ المقر الجديد باعتباره الأول من نوعه في العالم والأول من تصميم شركة كالاترافا الدولية في السلطنة يمثل إضافة ونقلة نوعية لمشهد التصميم المعماري بالسلطنة، ما يجعلنا نشعر بالفخر إزاء الإعلان عن هذا التصميم المميز للمبنى الرئيسي للبنك تزامناً مع احتفالاتنا بالعيد الوطني الـ 49 المجيد.

وأوضح أنَّ المقر الجديد يتكلف نحو 40 مليون ريال عُماني ومن المتوقع انتهاؤه في 2023، ويهدف صحار الدولي من خلال إنشاء المبنى إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد تجربة الزبائن، وتوفير بيئة عمل مشجعة لموظفيه، موضحاً أنَّ المبنى بمساحته البالغة 20 ألف متر مربع وبموقعه المتميز في مرتفعات المطار سيكون أيقونة معمارية تضاف إلى معالم مدينة مسقط العامرة.

ومن جانبه قال أحمد المسلمي إنَّ المقر يضيف قيمة جمالية للهوية الجديدة ويحقق استراتيجية الهوية التجارية. ولكونه إنجازا بارزا في مسيرتنا، سيعزز المقر الحضور الإيجابي للهوية التجارية وإمكاناتها لتصبح رائدة في القطاع المصرفي في السلطنة. وسيُساعدنا في خدمة زبائننا على نحو أفضل، حيث سيبعث المقر الرئيسي الجديد مزيدا من الثقة بالهوية التجارية، وبالتالي تطوير بيئة مصرفية أكثر جاذبية وكفاءة وفاعلية.

وحول التصميم الجديد، قال جبرايال كالاترافا- المصمم –الشريك في كالاترافا الدولية: إن رؤيتنا لتصميم مبنى صحار الدولي  تتمثل في إنشاء مبنى عملي مستوحى من تصميم "موبيوس" المرتبط بقوانين الرياضيات مع الحفاظ على الطابع التراثي والتقليدي الأصيل للثقافة العمانية. وهدفنا، نحن وصحار الدولي، إنشاء معلم بارز متميز في عاصمة السلطنة.

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