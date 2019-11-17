قوات السلطان المسلحة.. السياج المنيع والحامي العتيد لمنجزات المسيرة المباركة ومكتسباتها الغالية

الجيش السلطاني العماني قوة ضاربة عدة وعتادًا وتدريباً وكفاءةً وقد زود بمعدات حديثة ومتطورة.

التايفون و" F16 " والهوك تدعم خطط تطوير وتحديث سلاح الجو السلطاني العماني

" والهوك تدعم خطط تطوير وتحديث سلاح الجو السلطاني العماني السفن الحديثة المنضمة للأسطول البحري إضافة نوعية كبيرة للبحرية السلطانية العمانية

الحرس السلطاني العماني يسهم في الذود عن حياض الوطن ومكتسباته الغالية

التوجيه المعنوي يضطلع بإدامة الروح المعنوية وإبراز الدور الوطني الكبير للقوات

مسقط - الرؤية

يمثل الثامن عشر من نوفمبر ذكرى تتجدد كل عام حاملة في ثناياها مسيرة قائد عظيم وعد فأوفى، وهو يوم من الأيام العُمانية المشرقة في تاريخ عُمان الحديث يضاف إلى أيام عُمان التاريخ والعراقة والمجد، فقد انطلقت عُمان بنهضتها الحديثة المباركة محدثة نقلة نوعية في مختلف مجالات الحياة؛ حيث استطاعت في ظل قائدها المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة - حفظه الله ورعاه- أن تبلغ معارج العلا، وتفتح آفاق المستقبل الزاخر من أوسع أبوابه، فعمت التنمية الشاملة المستدامة خلال أعوام مسيرة الخير المظفرة أرجاء الوطن وفي كل ربوع ترابه الطاهر، وشق العمانيون خلال 49 عاما الصعاب، وامتطوا صهوة المجد والسمو حتى أصبحت اليوم عمان واحة للأمن والسلام والتقدم والازدهار في كافة المجالات والأصعدة.

وحرصت السلطنة على تكامل المنظومة العسكرية بما فيها من قوى بشرية تتمتع بكفاءة عالية وقدرات مادية ومعنوية، والتي يؤدي الارتقاء بها في العدة والعتاد إلى ما يمكنها من أداء دورها الوطني المقدس، ومن هذا المنطلق انتهجت السلطنة خططًا لتزويد قوات السلطان المسلحة بمعدات وأسلحة متطورة من دبابات، وناقلات جند مدرعة، ومنظومات صاروخية، ومدفعية وعربات مدرعة، وطائرات مقاتلة ونقل وعمودية، كما زودت هذه القوات بمختلف أنواع السفن خاصة سفن الإنزال والقرويطات والزوارق المتطورة دعمًا للدور الوطني الجسيم الذي تضطلع به قوات السلطان المسلحة.

الجيش السلطاني العماني

الجيش السلطاني العماني حقق على مدى أعوام مسيرة النهضة المباركة العديد من الإنجازات في التطوير والتحديث، وهو ما جعله محل اعتزاز وفخر، فقد زودت ألويته وتشكيلاته ووحداته بأسلحة ذات تقنية متطورة، وجرى انتهاج مخطط تدريبي يتواكب وتقنية تلك الأسلحة وفق منظور حديث، وتأهيل القوى البشرية علميا وفنيا، حيث تُجرى تدريبات متواصلة لتعزيز الكفاءات القتالية لهذا السلاح العريق، ويتم باستمرار انتهاج تطوير شامل لهذه الألوية والتشكيلات والوحدات وإمدادها بمختلف الأسلحة اللازمة لتنفيذ مهامها الوطنية.

سلاح الجو السلطاني العماني

وشهد سلاح الجو السلطاني العماني نقلة نوعية على كافة الأصعدة التي يُعنى بها السلاح ما جعله قوة جوية حديثة التسليح والتنظيم بما زود به من طائرات ومقاتلات حديثة، ومعدات متطورة، وقوى بشرية مؤهلة قادرة على صون منجزات النهضة العمانية الشاملة؛ وفق منهج مخطط مدروس، وبالكفاءة والمقدرة العاليتين اللتين يتمتع بهما منتسبوه، فقد تم تعزيز قدرات هذا السلاح بالطائرات المتنوعة منها المقاتلة وطائرات النقل اللوجستية، والطائرات العمودية، ومنظومة الدفاع الجوي.

البحرية السلطانية العمانية

حبا الله السلطنة بموقع جغرافي استراتيجي مهم على خارطة العالم، حيث تطل أراضيها على مياه الخليج وبحر عمان وبحر العرب والمحيط الهندي، وللحفاظ على هذه المقومات تمتلك السلطنة قوة بحرية هائلة والمتمثلة في البحرية السلطانية العمانية، والتي تعد اليوم أحد الأساطيل البحرية الحديثة والمتطورة لما تتمتع به من إمكانات ومكتسبات، حيث تقوم بدور فاعل من أجل الحفاظ على المصالح الوطنية إستراتيجيا وأمنيا واقتصاديا من خلال وجودها الدائم والمستمر في البحر الإقليمي العماني، حيث تضم أسطولاً مزوداً بالأجهزة والمعدات ذات قدرات تسليحية متطورة، إضافة إلى تشكيلة من زوارق السطح المعروفة بسفن المدفعية، والسفن الصاروخية السريعة، وسفن الإسناد والتدريب والشحن والمسح البحري (الهيدروغرافي)، التي تقوم بحماية الشواطئ العمانية، وتأمين مياهها الإقليمية والاقتصادية، ومراقبة العبور البحري الآمن للسفن وناقلات النفط عبر مضيق (هرمز) الاستراتيجي، وتأمين النقل البحري لوحدات قوات السلطان المسلحة على امتداد سواحل السلطنة، وإسنادها للعمليات الدفاعية، وحماية مصائد الثروة السمكية، ومهام الإسناد للعمليات البرمائية المشتركة وعمليات النقل البحري، فضلاً عن تمتع كوادرها بتأهيل عالٍ ليكونوا قادرين وبكفاءة على التعامل مع التحديات التي تواجههم أثناء أداء مهامهم الوطنية.

الحرس السلطاني العماني

الحرس السلطاني العماني يعد أحد الأسلحة في المنظومة العسكرية العمانية الحديثة، والذي حظي كبقية أسلحة قوات السلطان المسلحة بالرعاية والاهتمام الساميين من لدن جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة - حفظه الله ورعاه - حتى وصل إلى مستوى عالٍ من الكفاءة والقدرة القتالية بما يضمه من وحدات مشاة وإسناد مزودة بالأنظمة والمعدات والأجهزة المتطورة، بالإضافة إلى الوحدات التعليمية والفنية والإدارية. وقد أولى الحرس السلطاني العماني أهمية كبيرة لعمليات التأهيل والتدريب، حيث تم وضع خطط التدريب اللازمة بما يتماشى ومتطلبات التعامل مع المعدات المتطورة التي زود بها.

كلية الدفاع الوطني

إنّ كلية الدفاع الوطني التي أنشئت بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (2/2013م)، وتم افتتاحها رسميا في الحادي عشر من ديسمبر 2013م، تعد مثالا للمرتكزات التي يستند عليها فكر النهضة المباركة منذ انطلاقتها في العام 1970، والذي يقوم على فلسفة فريدة من نوعها تستند في جوهرها على بناء عمان لأبناء عمان ولتصوغ ملحمة وطنية في بناء الدولة والإنسان، وتعد الكلية أعلى صرح أكاديمي استراتيجي يُعنى بإعداد الكوادر الوطنية القادرة على دراسة الفكر الاستراتيجي والتخطيط على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في المجالات ذات العلاقة بالأمن والدفاع وصناعة القرارات الإستراتيجية.

الخدمات الهندسية بوزارة الدفاع

الخدمات الهندسية بوزارة الدفاع هي أحد أسلحة الإسناد الرئيسية لقوات السلطان المسلحة، حيث تقوم بدور حيوي كبير من خلال توفير الدعم الفني والهندسي في التمارين العسكرية، وتوفير وإدامة الخدمات الضرورية مثل المياه والطاقة الكهربائية، وشبكات الصرف الصحي ومرافق البنية الأساسية في المعسكرات والقواعد والمنشآت العسكرية، إضافة إلى وضع التصاميم والإشراف على المشاريع الإنشائية وأعمال الصيانة، وصيانة البنى الأساسية والمرافق المختلفة، وتصميم وتنفيذ الطرق الداخلية في المعسكرات، وكذلك شق بعض الطرق في محافظات السلطنة المختلفة.

الهيئة الوطنية للمساحة

أنشئت الهيئة الوطنية للمساحة في شهر أكتوبر من عام 1984 حيث تبوأت مكانة مرموقة كجهاز مركزي يضطلع بمهام إنتاج الخرائط العسكرية والمدنية، وعمليات التصوير الجوي في جميع أرجاء السلطنة، ووضع معايير المسوحات الطوبوغرافية، وإدامة الأرشيف الوطني للمواد الجغرافية، وتوفير خرائط الطيران والمعلومات.

ولقد حققت الهيئة الوطنية للمساحة بوزارة الدفاع إنجازاً دوليًا بحصولها على جائزة المنتدى العالمي للجغرافيا المكانيّة تقديرًا لتطبيقها النموذجي لسياسات وبرامج الجغرافيا المكانية في تنفيذ مشروعها الرائد لإنشاء مرجع الإسناد الجيوديسي الوطني للسلطنة (ONGD14).

الخدمات الطبية للقوات المسلحة

تقوم الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالجيش السلطاني العماني بتقديم الخدمات العلاجية لمنتسبي قوات السلطان المسلحة وعائلاتهم، هذا إلى جانب دورها الكبير في الإسناد الطبي وعمليات الإخلاء، فضلاً عن إسهاماتها التنموية الفاعلة في المجالات الصحية وتقديم خدمات الطبيب الطائر في الحالات الطارئة. ولكي تفي الخدمات الطبية بأدوارها المنوطة بها زودت بأحدث الأجهزة الطبية للقيام بأعمال التشخيص والفحوصات والتحاليل المخبرية والجراحة والعلاج.

وتعد كلية القيادة والأركان بقوات السلطان المسلحة إحدى ثمرات مسيرة النهضة المباركة، حيث تمكنت من شقّ طريقها كمؤسسة عسكرية أكاديمية وأصبح لديها سجل حافل بالكثير من الإنجازات، وتشهد الكلية تطورا إيجابيا ملحوظا، وتتقدم بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافها المرجوة. فهي تتميز بتنوع معارفها، حيث تتابع وترصد كل ما يستجد في العلوم والمجالات العسكرية والقيادية، ليس فقط لإعداد ضباط قادرين على خوض معترك الواجب الوطني بوحداتهم التي يلتحقون بها بعد التخرج، بل أيضا لتنشئة جيل من قادةِ المستقبل.

الكلية العسكرية التقنية

الكلية العسكرية التقنية منارة من منارات العلم التخصصية الحديثة لما تمتلكه من إمكانيات وقدرات عالية، حيث المناهج الأكاديمية المتقدمة والكفاءات التدريبية المؤهلة، علاوة على الحلقات التدريبية المتطورة وإدارة أكاديمية ناجحة، كلها عوامل جعلت الكلية قادرة على تحقيق وترجمة الأهداف الوطنية التي أنشئت من أجلها، وتمنح الكلية مستويات تأهيلية متنوعة تصل إلى درجة البكالوريوس، لتسهم بذلك في استيعاب مخرجات التعليم العام بالسلطنة، إلى جانب تحقيق نسبة عالية في تعمين الوظائف الأكاديمية والمساندة في الكلية، وتهدف الكلية العسكرية التقنية إلى مركزة التعليم التقني تحت مظلة واحدة، كما تهدف الكلية أيضاً إلى إقامة مركز للبحوث العلمية لوزارة الدفاع، وتخدم كذلك الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

الخدمات الاجتماعية العسكرية

تقوم الخدمات الاجتماعية العسكرية برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة بتقديم الرعاية الاجتماعية لضباط وأفراد قوات السلطان المسلحة بهدف إدامة الاستقرار الاجتماعي لهم ولأسرهم، وذلك من خلال تقديم قروض الإسكان والإشراف على المباني التي يتم بناؤها، إضافة إلى الخدمات والنواحي الاجتماعية الأخرى، وهي خدمات لا تقتصر أثناء تأدية الواجب في الخدمة العسكرية فحسب، وإنما تمتد إلى ما بعد ذلك.

التوجيه المعنوي

يعد التوجيه المعنوي مرآة وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة والناطق الرسمي باسمها، وهو يجسد وظائف الإعلام العسكري المتمثلة في (الأخبار العسكرية، والتوعية والتثقيف بمختلف أنواعه وأشكاله، والتحصين المعنوي والنفسي، ودعم العمليات العسكرية)، ويضطلع التوجيه المعنوي بإدامة الروح المعنوية وإبراز الدور الوطني الكبير الذي تؤديه قوات السلطان المسلحة ومنتسبوها البواسل وما بلغته من مستويات عالية في جميع المجالات من خلال تنفيذ واجباته الإعلامية العسكرية المختلفة، والتغطية الإعلامية للأنشطة والفعاليات العسكرية والاجتماعية والثقافية والرياضية في مختلف وسائل الإعلام، المقروءة، والمسموعة، والمرئية، والإلكترونية، ويضطلع بسلسلة من الإصدارات والمطبوعات المتنوعة الهادفة إلى رفع المستوى الثقافي والمعرفي للضباط والأفراد. وبتوجيهات سامية كريمة يقوم التوجيه المعنوي بتسيير بعثة الحج العسكرية سنويا إلى الديار المقدسة للأفراد وضباط الصف من منتسبي قوات السلطان المسلحة والجهات العسكرية والأمنية الأخرى بمن فيهم المتقاعدون.

صندوق تقاعد وزارة الدفاع

يقوم صندوق تقاعد وزارة الدفاع منذ إنشائه بموجب المرسوم السلطاني) 87/93 (بتنشيط عملية استثمار الأموال الخاصة به تحقيقا للأهداف المرجوة، من تقديم الخدمات للمتقاعدين وأسر المتوفين من منتسبي وزارة الدفاع، حيث يتولى الصندوق تمويل نظام معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة من خلال استراتيجية استثمارية تعنى بانتقاء الاستثمارات المناسبة.

ويعد متحف قوات السلطان المسلحة إطلالة على تاريخ عمان العسكري عبر مراحله المختلفة، متمثلاً في قلعة بيت الفلج التاريخية التي تم بناؤها في عهد السيد سعيد بن سلطان في عام 1845م، ويعد متحف قوات السلطان المسلحة المتحف العسكري الوحيد بالسلطنة والذي من خلاله يستطيع الزائر الاطلاع على التاريخ العماني العسكري منذ فترة عمان قبل الإسلام إلى عصر النهضة، وذلك من خلال قاعات المتحف المتعددة وبما تحتويه من أسلحة وصور ووثائق تاريخية تنقل الزائر إلى تلك العصور ليشهد قصة الانتصارات والأحداث العسكرية التي تحكيها كل قاعة من قاعات المتحف، وسيلاحظ الزائر التطور الكبير الذي شهدته العسكرية العمانية من بعد عام 1970م.

خدمات تقنية المعلومات

حققت خدمات تقنية المعلومات برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة تطورا كبيرا، وذلك من خلال التأهيل الاحترافي لمنتسبيها، إضافة إلى اقتناء أفضل البرامج العالمية وتدريب كافة الإدارات والأقسام بوزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة. وتم التوسع في نشر أنظمة المعلومات المتخصصة بالإدارة الإلكترونية ومختلف الوظائف الحيوية كإدارة الموارد البشرية والإمداد والمشتريات والمالية وغيرها، والتي تساهم وبشكل فعال في رفع الإنتاجية وسرعة إنجاز العمل بكفاءة عالية مع توفر البيانات اللازمة لمتخذي القرار بصورة سلسة وميسرة.

مركز الأمن البحري

وتعد السلطنة بوابة الخليج للعالم، حيث تمر عبر البحر الإقليمي العماني من مضيق هرمز العديد من السفن التجارية وناقلات النفط ومشتقاته، وقد شكلت هذه العوامل تحديًا أمنيًا تطلب إنشاء مركز الأمن البحري؛ لتنسيق كافة الجهود، واتخاذ إجراءات حاسمة لضمان أمن وسلامة الملاحة الدولية، ويعد مركز الأمن البحري أحد المراكز المهمة، الذي يُعنى بالحفاظ على أمن البيئة البحرية العمانية والتصدي لكافة المخاطر الأمنية البحرية التي تقع في البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة للسلطنة، ويقوم المركز باستلام كافة البلاغات عن المخاطر الأمنية البحرية كتلوث البيئة البحرية وعمليات البحث والإنقاذ وإعاقة طرق الملاحة البحرية والتصدي للقرصنة البحرية والتسلل والتهريب ومختلف الأنشطة الأخرى ذات الصلة، حيث يقوم المركز بالتنسيق مع كافة الجهات العسكرية والأمنية والمدنية للتصدي لكافة النشاطات غير المشروعة.

وإنجازات وزارة الدفاع وأسلحة قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني في خدمة الوطن والمواطن خلال مسيرة النهضة المظفرة عديدة ومتنوعة وفي كافة المجالات، وتأتي عملية التجنيد والتوظيف في أولويات اهتماماتها، حيث يتم باستمرار استيعاب أعداد كبيرة من الشباب العماني الباحث عن العمل في صفوفها، ويأتي تخريج الدفعات المتتالية من الضباط والجنود بصورة مستمرة اهتماما بالقوة البشرية والاستفادة من مخرجات التعليم الثانوي والجامعي والدراسات العليا لينضموا إلى من سبقوهم في ميادين الواجب الوطني.

التمارين المشتركة

وتركز خطط التطوير وبرامج التدريب في قوات السلطان المسلحة على الرؤى الحكيمة والتوجيهات السامية السديدة لجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة - حفظه الله ورعاه- وتأتي التمارين العسكرية المشتركة في إطار هذه البرامج والخطط والتي تعد استمرارا للجهود التدريبية الموضوعة في هذا الشأن، علاوة على تجسيد أواصر التواصل والتعاون، وفي هذا الإطار وبهدف تعزيز وإدامة كفاءة قوات السلطان المسلحة ومنتسبيها في القيام بأدوارهم المقدسة الملقاة على عاتقهم، يتم تنفيذ التمارين والبيانات العملية المشتركة بمختلف مراحلها ومستوياتها لألوية وتشكيلات ووحدات وقواعد أسلحة قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني واختبار كفاءة المعدات وقدرات الأفراد وإمكاناتهم في كيفية التعامل مع الأسلحة المتطورة. ونفذ الجيش السلطاني العماني مؤخرًا عددًا من التمارين منها: التمرين العماني الإماراتي المشترك (تعاون 2) مع القوات البرية بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة (2-4/2/2019م)، والبيان العملي للتمرين المشترك العماني الأمريكي (وادي النار) بمشاركة وحدات من المشاة الأمريكية يوم 5/2/2019م، والبيان العملي المشترك العماني البريطاني (عاصفة الجبل) بمشاركة وحدات من القوات الملكية البريطانية يوم 20/2/2019م، والتمرين المشترك (النجاح 2) والذي نفذ بوحدة التدريب على القتال في المناطق الجبلية والمبنية بمعسكر الجبل الأخضر بالتعاون مع قوات من الجيش الهندي، والبيان العملي المشترك العماني الأمريكي (جندي البحر) وبإسناد من سلاح الجو السلطاني العماني يوم 28/3/2019م، والتمرين العماني الإيطالي الذي استضافته جمهورية إيطاليا خلال الفترة (16-28/6/2019م)، كما نفذ الجيش السلطاني العُماني التمرين البريطاني المشترك (قلعة مسندم/1) خلال الفترة (16-27/10/2019م)، والبيان العملي (الحسم السريع) لتمرين قوة التدخل السريع بالذخيرة الحية يوم 23/10/2019م.

"شباب عمان 2"

وقضت التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة - حفظه الله- باستبدال سفينة البحرية السلطانية العمانية (شباب عمان) بالسفينة (شباب عمان الثانية)، لتكمل بذلك الدور التاريخي الذي لعبته هذه السفينة في مد جسور التواصل والصداقة بين السلطنة والدول الشقيقة والصديقة في شتى أنحاء العالم، وتقوم السفينة (شباب عمان) بزيارات إلى موانئ الدول الشقيقة والصديقة للتواصل الثقافي مع شعوب العالم من جهة، والتعريف بالسلطنة حضارة وشعبا من جهة أخرى، حاملة إرثا حضاريا وثقافيا إلى قارات العالم وعلى متنها عدد من أبناء هذا الوطن الغالي، حيث حصلت السفينة على العديد من الجوائز الدولية وخاصة جائزة الصداقة الدولية التي اقترنت بهذه السفينة وباتت مشهورة على الصعيد الدولي، لاسيما أنّها حققت جائزة الصداقة لسباق البحار التاريخية باليونان، وجائزة الصداقة الدولية لسباق السفن الشراعية الطويلة للمرة السابعة بالمملكة المتحدة، وجائزة الصداقة الدولية لسباق بحر الشمال بمملكة هولندا، وهذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها سفينة شراعية على ثلاث جوائز صداقة دولية خلال عام واحد وذلك في عام 2010.

وقد قامت السفينة (شباب عمان الثانية) برحلتها الأولى (شراع التعاون 2015) حاملة معها عبق التاريخ البحري العماني العريق وإنجازات الحاضر المشرق إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما قامت السفينة (شباب عمان الثانية) بتنفيذ رحلتها البحرية الدولية الثانية إلى جمهورية الهند الصديقة سعياً منها إلى تقوية روابط الصداقة بين البلدين.

وقد حققت السفينة إنجازات مشرفة في رحلتها الدولية الثالثة (شراع الصداقة والسلام) لعام 2017م من أبرزها حصولها على جائزة الصداقة الدولية لسباق السفن الشراعية الطويلة بمهرجان ميناء ستيشن بجمهورية بولندا، وجائزة أفضل مسير لطواقم السفن المشاركة بمهرجان ميناء دين هيلدر بمملكة هولندا، وجائزة أجمل سفينة شراعية مشاركة في مهرجان لوهافر بجمهورية فرنسا وحصولها على جائزة كأس الصداقة الدولية. وها هي اليوم تعيد السفينة إنجازاتها المشرفة في رحلتها الدولية الرابعة (صواري المجد والسلام) إلى القارة الأوربية والتي انطلقت في يوم 15/4/2019م وأرست السفينة يوم 7/10/2019م بميناء السلطان قابوس بعد أن قطعت رحلة طويلة مؤزرة بالإنجازات، فقد فازت السفينة بجائزة الصداقة الدولية لمهرجان الحرية للسفن الشراعية الطويلة الذي أقيم بمملكة هولندا خلال الفترة من 20-23/6/2019م، وجائزة السفينة الأجمل ظهورا في ميناء (اسخيفين) بمدينة لاهاي، كما حصلت على المركز الأول في سباق السفن الشراعية من الفئة (أ)، والمركز الأول على المستوى العام في سباق الحرية للسفن الشراعية الطويلة والذي امتد من مدينة (لاهاي) الهولندية إلى مدينة (سكاجن) الدنماركية خلال الفترة من (23-30/6/2019م)، وفي مهرجان ختام سباقات السفن الشراعية الطويلة بمدينة (آرهوس) بمملكة الدنمارك حازت السفينة على جائزة الصداقة الدولية لسباقات السفن الشراعية الطويلة لعام 2019م.

وتتفاعل قوات السلطان المسلحة مع مختلف الأجهزة الحكومية في جهود التنمية بالبلاد، باعتبار أن التنمية تمثل تحديًا حضاريًا وإنجازًا عصريًا تتضافر فيه جهود مختلف أجهزة الدولة لتحقيق معدلات التقدم والرقي، ومن هذا المنطلق تساهم قوات السلطان المسلحة في مجالات التنمية الشاملة، والتي يتمثل أهمها في السهر على حراسة منجزات مسيرة الخير الظافرة بقيادة مولانا حضرة صاحب جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- مما يهيء مناخًا للازدهار، ويحقق الأمن والاستقرار للمواطن ليقوم بدوره الكامل في الإسهام والبناء، وتهيئة المناخ الاستثماري الأجنبي من خلال ثقته في الاستقرار والوضع الآمن في البلاد، وقد جاءت قوات السلطان المسلحة في طليعة تلك المؤسسات الحكومية التي تشارك بفعالية في مسيرة التحديث والتطوير والتعمير.