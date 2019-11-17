تحديد رسوم خدمات وزارة الصحة.. و3 آلاف ريال للمستشفى الخاص بمسقط

الرؤية - أحمد الجهوري

أصدر معالي الدكتور أحمد السعيدي وزير الصحة قرار وزاري رقم 210/2019 بتعديل القرار الوزاري رقم 239/2018 بشأن تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والتي نشرت في الجريدة الرسمية في عددها رقم 1318.

وجاء في تفاصيل جدول رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة بتحديد رسوم دراسة طلب ترخيص إنشاء مستشفى بقيمة 300 ريال، ورسوم دراسة طلب ترخيص إنشاء مؤسسة صحية دون مستوى مستشفى بقيمة 100 ريال، ورسوم رسم تسجيل المراقبة الصحية (مؤقت) لغير العمانيين كل ثلاثة أشهر بقيمة 100 ريال، ورسوم إصدار وتجديد ترخيص محل نظارات داخل محافظة مسقط بقيمة 200 ريال، ورسوم إصدار وتجديد ترخيص محل نظارات خارج محافظة مسقط بقيمة 100 ريال، ورسوم إصدار وتجديد ترخيص معمل أسنان داخل محافظة مسقط بقيمة 200 ريال، ورسوم إصدار وتجديد ترخيص معمل أسنان خارج محافظة مسقط بقيمة 100 ريال، ورسوم تجديد ترخيص مستشفى خاص في محافظة مسقط 3 آلاف ريال، ورسوم تجديد ترخيص مستشفى خاص خارج محافظة مسقط 1500 ريال، ورسوم تجديد ترخيص مجمع صحي في محافظة مسقط 1000 ريال، ورسوم تجديد ترخيص مجمع صحي خارج محافظة مسقط 500 ريال، ورسوم تجديد ترخيص مركز صحي في محافظة مسقط 500 ريال، ورسوم تجديد ترخيص مركز صحي خارج محافظة مسقط 300 ريال، ورسوم تجديد ترخيص عيادة في محافظة مسقط 300 ريال، ورسوم تجديد ترخيص عيادة خارج محافظة مسقط بقيمة 200 ريال، ورسوم تجديد الترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة بإجراء فحوصات اللياقة الطبية 1500 ريال، ورسوم تجديد الترخيص بإضافة تخصص في عيادة في محافظة مسقط (لكل تخصص) 100 ريال، ورسوم تجديد الترخيص بإضافة تخصص في عيادة خارج محافظة مسقط (لكل تخصص) بقيمة 75 ريال، ورسوم تجديد الترخيص بإضافة تخصص فرعي دقيق في محافظة مسقط 200 ريال، ورسوم تجديد الترخيص بإضافة تخصص فرعي دقيق خارج محافظة مسقط 100 ريال، ورسوم تجديد ترخيص عيادة طبية للكليات الخاصة أو المدارس الخاصة في محافظة مسقط بقيمة 250 ريال، ورسوم تجديد ترخيص عيادة طبية للكليات الخاصة أو المدارس الخاصة خارج محافظة مسقط بقيمة 150 ريال، ورسوم تجديد ترخيص عيادة الطب البديل بقيمة 500 ريال، ورسوم تجديد ترخيص عيادة خاصة بالشركة بقيمة 500 ريال، ورسوم تجديد ترخيص مزاولة نشاط التحصين بقيمة 150 ريال، ورسوم تجديد الترخيص بتوفير سيارة إسعاف بقيمة 150 ريال، ورسوم تجديد ترخيص وحدة غسيل الكلى أو وحدة الرعاية اليومية في محافظة مسقط بقيمة 1000 ألف، ورسوم تجديد ترخيص وحدة غسيل الكلى أو وحدة الرعاية اليومية خارج محافظة مسقط بقيمة 500 ريال، ورسوم تجديد التصريح لحفظ الأدوية في العيادات الخاصة بقيمة 50 ريال، ورسوم تجديد الترخيص بمزاولة الختان بقيمة 200 ريال، ورسوم تجديد الترخيص بمزاولة السونار بقيمة 200 ريال، ورسوم تجديد الترخيص بمزاولة الحقن المفصلية بقيمة 400 ريال، ورسوم تجديد الترخيص بتخصص إضافي لتخصص طبي privilege بقيمة 300 ريال، ورسوم تجديد الترخيص بمزاولة مهنة الطب وطب الأسنان للعمانيين بقيمة 50 ريال، ورسوم تجديد الترخيص بمزاولة مهنة الطب وطب الأسنان لغير العمانيين بقيمة 100 ريال، ورسوم تجديد الترخيص بمزاولة المهن الطبية المساعدة للعمانيين (ما عدا مهنة الصيدلة) بقيمة 30 ريال، ورسوم تجديد الترخيص بمزاولة المهن الطبية المساعدة لغير العمانيين (ما عدا مهنة الصيدلة) بقيمة 50 ريال، ورسوم تجديد الترخيص للطبيب من القطاع الحكومي للعمل بالمؤسسات الصحية الخاصة بدوام جزئي بقيمة 100 ريال، ورسوم تجديد الترخيص للمؤسسة الصحية الخاصة بالاستعانة بأطباء من القطاع الحكومي بدوام جزئي بقيمة 300 ريال.