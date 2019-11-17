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بالفيديو.. لحظة اصطدام طائرتين بأمريكا

الأحد 17 نوفمبر 2019 04:27 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. لحظة اصطدام طائرتين بأمريكا

اصطدمت طائرتين من طراز Cessna Citation يوم الجمعة الماضي في مطار سان أنطونيو الدولي بأمريكا.

ووفقا لموقع "فلايت أوير"، كانت إحدى الطائرات متوقفة في المطار منذ 5 نوفمبر بعد وصولها من نيو أرليانز، عندما اصطدمت بها الطائرة الثانية من نفس الطراز عن طريق الخطأ.

وحسب صحيفة "نيوز فور إس إي"، كانت كلتا الطائرتان على الأرض عندما حدث الاصطدام.

ولم يبلغ رجال الإطفاء عن وقوع أي إصابات، بالإضافة إلى ذلك، أكد مطار سان أنطونيو أن هذا الحادث لن يلغي الرحلات ولكنه لم يؤكد ما إذا كانت الطائرة الأخرى تحمل أي مسافرين.

 

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