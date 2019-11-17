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سعر السهم في أرامكو بـ 30 ريال

الأحد 17 نوفمبر 2019 02:37 م بتوقيت مسقط

سعر السهم في أرامكو بـ 30 ريال

الرياض - الوكالات

حددت شركة أرامكو السعودية نطاقا سعريا لإدراجها بما يقدر تقييم شركة النفط العملاقة بين 1.6 و1.7 تريليون دولار، أي أقل من التريليوني دولار التي كان ولي العهد السعودى يستهدفها سابقا، بما قد يجعله أكبر طرح عام أولى فى العالم.

وقالت أرامكو اليوم الأحد، إنها تعتزم بيع 1.5 % من أسهمها، أي نحو ثلاثة مليارات سهم، بسعر استرشادي بين 30 ريالا (ثمانية دولارات) و32 ريالا، مما يعنى تقييما للطرح الأولى يصل إلى 96 مليار ريال (25.60 مليار دولار) عند سقف النطاق السعرى المعلن.

وتتفوق أرامكو على الحصيلة القياسية التى جمعتها شركة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية في طرحها الأولي ببورصة نيويورك في 2014 وبلغت 25 مليار دولار.

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