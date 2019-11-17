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محمود عمر يفوز بجائزة ريم الخش للإبداع العربي

الأحد 17 نوفمبر 2019 08:46 ص بتوقيت مسقط

محمود عمر يفوز بجائزة ريم الخش للإبداع العربي

 

أ.د/ مها عسقلاني | مصر

 

في إطار دعم ونماء الإبداع العربي تمّ تدشين النسخة الأولى من "جائزة ريم الخش للإبداع العربي" والتي تستهدف رعاية الشعر والشعراء الشباب، وتطوير الأداء، واكتشاف مساحات واسعة ورحبة من الإبداع العربي، في فنون الثقافة والآداب، ويتصدر الشعر الفصيح قائمة هذه الفنون، وما يتعلق به من نقد وأنواع مجاورة له. وقد اجتمعت قبل شهر الأمانة العامة للجائزة، وتدارست مع لجنة التحكيم الملفات المقدمة التي تنافست على نيل الجائزة.

الجدير بالذكر أن مجلس أمناء الجائزة كان قد أعلن قبل شهرٍ مضی شروط المسابقة، وكان آخر موعد لاستقبال الأعمال يوم 25ـ 10ـ 2019م ليتم في الأخير تكريم الفائز بالجائزة الأولى الشاعر محمود أحمد عمر، من محافظة المنيا جمهورية مصر العربية عن قصيدته "في شارع التاريخ" والجائزة عبارة عن مكافأة مالية و"درع" تكريميّ.

وكان من شروط الجائزة المخصصة لشعر الفصحى(قصيدة واحدة فقط لا تيقل عدد أبياتها عن العدد عشرة لكل شاعر متقدم للمسابقة، وألا يكون قد سبق نشرها من قبل، وألا يزيد عمر الشاعر عن 25 عاما.

..........

 

"في شارع التاريخ"

محمود أحمد عمر| المنيا - مصر

 

في شارع التاريخ قصَّة عابرٍ

ما زال يسردها المؤلف للقَدر

//

دورية للحب مرت من هنا

بعيونها جذبت فؤادي للشذر

//

في شارع التاريخ أترك ضحكتي

مبتلة في ظل أوراق الشجر

//

وأمر من فوق السحاب كما الطيور

تشدني، ذكرى حنيني للسفر

//

سرًا أفتش في تواريخي القديمة

علَّني ألقاك يا خيرَ الدرر

//

نهرٌ من الأشواق يسبح داخلي

ريح الصبابة قد علت ضوء القمر

//

رجل أنا مغشى عليه ومهجتي

في ساحة العشاق فتَّتهَا الضجر

//

صبحي غشاه الليل من طول البعاد

وجثتي في جوفه مرمى البصر

//

يا حور عين في فؤادي قد نمت

قولي بربك كيف ينفلق الحجر؟!

//

من نظرة المعشوق أم من لوعتي؟؟

أنا في هواك جريمتي لا تغتفر

//

يا ويح قلبي من غمامة شهوتي

تهوى السراب وتشتهي طعم الخطر

//

متمرد... كفراشة خرجت تحلق

 في السماء وحيدة وقت السحر

//

الليل يرسلني إلى حيث النجوم

سواكن فوق السحاب أو المطر

//  

أرنو إلي عين المحب فأصطلي نارًا

تمزق لي غنائي والوتر

 //

وأسير بين دموعها وضلوعها

كغمامة في الليل أبحث عن سمر

//

فتضيق دنياي الفسيحة وقتها

وأصيح: يا وطني لأنت المستقر

//

وأهيم أبحث عن مفاتيح الصباح

وأسأل التاريخ عن بدر ظهر

//

فيجيبني التاريخ: مهلا يا بني

ستبصر المعشوق من بين البشر.

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