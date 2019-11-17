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كلية البريمي الجامعية تحتفل بتخريج 1050 من طلبة الدفعة الثالثة عشرة

الأحد 17 نوفمبر 2019 08:41 ص بتوقيت مسقط

كلية البريمي الجامعية تحتفل بتخريج 1050 من طلبة الدفعة الثالثة عشرة

 

البريمي- سيف المعمري

احتفلت كلية البريمي الجامعية بتخريج طلبة الدفعة الثالثة عشرة من حملة الدرجات العلمية في التخصصات المختلفة بالكلية والدفعة الخامسة من طلبة تخصص القانون للعام الأكاديمي 2018/2019، وذلك تحت رعاية سعادة السيد سالم بن مسلم بن علي البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري، وتضمن برنامج الحفل تكريم الطلبة الأوائل في مختلف التخصصات ثم توزيع شهادات التخرج لجميع الطلبة والبالغ عددهم1050 طالبا وطالبة في درجات الدبلوم والدبلوم المتقدم والبكالوريوس.

وألقى الشيخ أحمد بن ناصر النعيمي، رئيس مجلس إدارة الكلية كلمة تحدث فيها قائلاً: «إن الجهود التي تبذلها إدارة الكلية ومجالسها التخصصية وفي مقدمتها مجلس الأمناء للارتقاء بجودة التعليم دائمة ومستمرة .. ومراجعتنا للبرامج الأكاديمية ماضية وفق رؤى مستقبلية واضحة ومحددة».

وأضاف النعيمي: «في هذا السياق فإننا ومن هذا المنبر ليسرنا أن نشيد ونفخر بالتعاون البناء بين الكلية وشركائنا الأكاديميين جامعة كاليفورنيا ستيث نورثرج الأمريكية وجامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية، معبرين في ذات الوقت عن بالغ شكرنا وعظيم تقديرنا لوزارة التعليم العالي الموقرة على استمرار دعمها ودوام تعاونها وعلى رأسها معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي».

بعد ذلك ألقت الدكتورة ديان هريسون رئيسة جامعة كاليفورنيا ستيث نورثرج الأمريكية كلمة تحدثت فيها قائلة: تفخر جامعة ولاية كاليفورنيا، نورثريدج - أو CSUN، كما تعرفون، بعلاقتها الخاصة مع كلية البريمي الجامعية وعُمان.

وتضيف رئيسة جامعة كاليفورنيا ستيث نورثرج الأمريكية قائلة: لا شكّ وأن كلية البريمي الجامعية لا تعتبر شريكًا مهتمًا بتحقيق الأهداف الأكاديمية والمهنية الفردية للطلاب فقط، ولكن تتميّز أيضاً بسعيها الدّائم إلى تلبية احتياجات البلد والسكان المحليين ولا يخفى على أحد تألّقها وريادتها في خدمة المجتمع.   

من جانبه ألقى الدكتور محمــــــود أحمــــــد شـــوقي المتيني، رئيس جامعة عين شمس، كلمة تحدث فيها قائلاً: «في ضوء العلاقات الوثيقة والتاريخية بين جامعة عين شمس وكلية البريمي الجامعية بصفة خاصة وجمهورية مصر العربية وسلطنة عمان بصفة عامة، فإنه يسعدني ويشرفني أن أشارك باعتباري ممثلا لجامعة عين شمس في حفل تخريج دفعة جديدة من أبناء كلية البريمي الجامعية».

وأضاف المتيني: «وبهذه المناسبة أتقدم باسم أسرة جامعة عين شمس بأجمل التهاني للدفعة الثالثة عشرة من طلبة الكلية والدفعة الخامسة من طلبة القانون لما بذلوه من جهود متميزة تكللت بالنجاح مشيدين بعزيمتهم وإصرارهم على تسلحهم بالعلم والمعرفة باعتبارهما أساس التنمية وبناء نهضة قوية لمواجهة تحديات العصر».

 

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